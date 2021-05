Italjet ha coinvolto un tester d'eccezione nello sviluppo dei nuovi Dragster 125 e 200. La Casa bolognese, infatti, ha siglato una collaborazione con l'ex pilota MotoGP Andrea Dovizioso, che supporta il Team tecnico dando il suo prezioso contributo nei test pre-produzione del Dragster in pista. Nella sezione video trovate il filmato del pilota in sella.

SCOOTER DA CORSA Massiamo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet, ha pensato subito al forlivese: ''Quando ho disegnato il nuovo Dragster, l’ho immaginato come una piccola superbike da utilizzare in città. Uno scooter capace di regalare la sensazione di una vera moto da pista. Desidero che Dragster esprima al meglio tutto il suo potenziale: per questo ho pensato di dovermi affidare a un protagonista incontrastato del Motorsport, un pilota celebre in tutto il mondo. Ho subito pensato ad Andrea, una persona che ho sempre ammirato, un professionista e un uomo capace di guardare oltre''.

DALLA MOTOGP Per il Dovi, che sta proseguendo i test con l'Aprilia RS-GP, contribuire alla realizzazione di uno scooter sportivo rappresenta un impegno inedito. ''Dragster è un concentrato di energia. Quando l’ho visto per la prima volta ne sono rimasto impressionato. Sono contento di poter contribuire con i tecnici alla messa a punto della ciclistica, del sistema frenante e del motore. Sono i dettagli a fare la differenza e in Dragster i dettagli sono molto curati''.

IN ARRIVO L’arrivo del nuovo scooter “Urban Superbike”, cui è stato recentemente assegnato il premio come miglior scooter all’IIMS – International Indonesia Motor Show 2021 – e selezionato dalla rivista Forbes tra i migliori veicoli, è alle porte. Dopo aver visto la versione Limited Edition di Italjet Dragster, infatti, le diverse migliaia di prenotazioni ricevute da ogni parte del mondo, anche dal Giappone, sono motivo di orgoglio per Tartarini e la sua Azienda.