LE NOVITÀ Qualche mese fa vi avevamo dato notizia dell'inizio della produzione del nuovo Italjet Dragster a partire da maggio, ma oggi dobbiamo... ritrattare. D'altra parte, nessuno avrebbe potuto prevedere il Coronavirus. Non solo brutte notizie, però: nel frattempo, ecco svelata l'esclusiva colorazione Black Magnesium che caratterizza la versione Limited Edition. Scopriamola.

LIVREA SPECIALE , prodotto in sole 499 unità (sold out dopo poche settimane dall’avvio delle prenotazioni a Eicma 2019), Italjet Dragster Limited Edition debutterà dunque in una nuova ed esclusiva tinta: Black Magnesium uguale dettagli in alluminio di color magnesio e logo ''Limited Edition'' in evidenza nella parte posteriore, su entrambi i lati. E come ogni serie limitata che si rispetti, Dragster sarà identificato tramite speciale targhetta numerata e accompagnato da un certificato riportante il nome del cliente. ''È un modo per gratificare ulteriormente i primi clienti Dragster, che hanno prenotato da tempo il veicolo, e farli sentire davvero unici” commenta Massimo Tartarini, presidente e CEO di Italjet Spa.

QUANDO ARRIVA A causa della chiusura degli stabilimenti per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, Italjet ha riaperto ufficialmente il 4 maggio. La Casa italiana sta lavorando a pieno regime, tuttavia questo rallentamento comporterà un inevitabile slittamento della data d’ingresso in produzione, prevista per il mese di settembre 2020. Successivamente seguirà l'introduzione del Dragster di serie - ve lo abbiamo mostrato in video da Eicma - nei colori Antracite/Rosso/Bianco, Antracite/Giallo e Nero/Grigio. Il nuovo Dragster 125 sarà venduto al prezzo franco fabbrica di 4.900 euro, mentre per la versione 200 il prezzo sarà di 5.400 euro.