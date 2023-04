Italjet Dragster 200 è pronto per correre: la versione Malossi da 21 CV

Italjet Dragster sarà il protagonista della Malossi Racing Academy 2023: ecco come diventa lo scooter modificato per le corse

Italjet Dragster 200 è il nuovo protagonista della Malossi Racing Academy 2023. Il Trofeo, organizzato per tutti coloro che vogliono iniziare a correre in sella alle due ruote senza spendere una fortuna, mette in pista una speciale versione preparata dello scooter bolognese.

LO SCOOTER Il Dragster 200 4 tempi in versione Malossi, livrea a parte, dispone di un kit che prevede modifiche a trasmissione, cilindro, scarico, centralina, filtro conico e non solo. Grazie a queste modifiche lo scooter Italjet scende a 130 kg in ordine di marcia – da 140 kg – e arriva a una potenza di 21 CV a 9.000 giri.

Italjet Dragster 200 in versione Malossi Racing Academy

MALOSSI RACING ACADEMY Dieci nuovi aspiranti al titolo, assistiti dai coach, si daranno battaglia in cinque appuntamenti su diversi autodromi italiani. Il prezzo per la Malossi Racing Academy è di 3.800 euro e comprende la tuta Malossi, il casco Shoei NXR2, la licenza FMI, l'iscrizione alle 5 gare, lezioni teoriche ed esercizi pratici con i coach, il pass accesso al paddock dei Trofei Malossi, il trasporto, la manutenzione, 3 pneumatici (a gara), carburante e lubrificanti. Tutte le gare della Malossi Racing Academy – incluse quelle all'apertura della stagione, il 15 e 16 aprile – potranno essere seguite in diretta streaming sul canale YouTube dei Trofei Malossi.

Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet Spa: “Il Dragster non è solo un veicolo caratterizzato da un design motociclistico, ma si contraddistingue per la sua spiccata anima racing. Grazie alla partnership con la Malossi Racing Academy 2023, i giovani potranno divertirsi in pista con un veicolo sportivo, agile e leggero, molto più simile a una moto che non ad un mezzo della sua categoria. Da sempre, la passione è parte del DNA di Italjet: scegliere di prendere parte a questa stagione dell’Academy Malossi lo dimostra ulteriormente”.