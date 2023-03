Va all'asta lo scooter Italjet dorato del marito di Elton John

Un rarissimo scooter Italjet Velocifero Patrick Cox 'Wannabe' Limited Edition del 1998, appartenuto al marito di Sir Elton John, David Furnish, sarà battuto all'asta da H&H Classics il 29 Marzo 2023, al Museo Nazionale della Motocicletta di Solihull, West Midlands, UK. Se non potrete partecipare all'evento di persona, l'asta accetta anche offerte telefoniche e online.

Italjet Velocifero Patrick Cox 'Wannabe' Limited Edition del 1998: 3/4 posteriore

ESEMPLARE RARISSIMO Lanciato originariamente nel 1995, il Velocifero (foto sotto) era uno scooter popolare che lo stilista Patrick Cox scelse per celebrare la sua iconica gamma di scarpe ''Wannabe''. In collaborazione con Italjet decise dunque di proporne una tiratura limitata di 100 pezzi in bianco e nero, con sedili in vera pelle di serpente. Solo 20, invece, gli esemplari finiti in oro. Quello in vendita da H&H Classics è proprio uno di questi e ha appena 532 chilometri all'attivo.

VEDI ANCHE

Italjet Velocifero

QUANTO PUÒ VALERE Data la rarità e l'illustre proprietario, gli organizzatori si aspettano che le puntate possano raggiungere cifre comprese tra le 7.000 e le 8.000 sterline, ossia tra gli 8.000 e i 9.000 euro circa, al cambio attuale, stima Paul Diamond, consulente di scooter d'epoca per H&H Classics. Che da parte sua è l'unica casa d'aste di proprietà dei dipendenti nonché la più longeva nel Regno Unito e in Europa, vista la data di fondazione 1993. Tra le gemme da lei battute anche alcune vetture reali tra cui la Daimler della regina Elisabetta II, la Lagonda del Principe Filippo e una Bentley della Principessa Anna.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2023