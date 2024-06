Italjet Dragster si tinge di MotoGP coi colori Ducati-Gresini

Italjet ha approfittato del GP d'Italia al Mugello per mostrare Dragster in livrea Ducati-Gresini: la colorazione presto disponibile

Quale miglior occasione per Italjet di presentare una specialissima livrea per il proprio scooter sportivo se non il Mugello Circuit in occasione del GP d'Italia (qui risultati e pagelle)? Beh, l'occasione è ancor più ghiotta se la colorazione del Dragster è quella replica del team Ducati-Gresini dei fratelli Marquez.

PRONTO PER LA MOTOGP Pochi giorni prima del GP, Italjet ha portato a Faenza, presso la sede di Gresini Racing, i primi due Dragster con livrea dedicata. Lo sportivissimo scooter italiano tuttavia non si limita a riprendere i colori delle Ducati Desmosedici GP ma, in configurazione monoposto, si dota anche delle alette aerodinamiche sul codino, quelle che fanno tanto... stegosauro!

USCITA E PREZZI I nuovi Italjet Dragster Gresini Edition saranno presto disponibili anche per il pubblico. Ancora sconosciuto il prezzo, anche se sembra logico sia un po' più alto rispetto alle versioni standard, un po' come succede per la livrea Malossi, che costa 100 euro in più. Italjet Dragster 125 attacca infatti a 5.899 euro, per il 200 ne servono almeno 5.999 e per il 300 almeno 6.999.