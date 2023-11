Italjet Dragster 300, viva la diversità. A EICMA il modello definitivo

Distinguibile a distanza di chilometri, nella più pura tradizione del marchio. Oltre a Dragster 559 Twin, a EICMA 2023 fa il suo debutto anche la versione di serie di Italjet Dragster 300, veicolo che si differenzia dagli altri modelli sul mercato per le sue soluzioni tecniche, come sempre, esclusive. A cominciare dal telaio a traliccio in tubi d’acciaio ben visibile e alla innovativa sospensione anteriore monobraccio.

MOTORE Dragster 300 è equipaggiato da un monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido, con distribuzione bialbero, 4 valvole e alimentazione a iniezione. La cilindrata è di 278 cm3 per una potenza di 23,8 CV (17,5 kW) a 8.250 giri/min. La coppia massima è di 26 Nm a 6.250 giri/min. La trasmissione automatica CVT a cinghia con frizione centrifuga a secco.

TELAIO La ciclistica è completata dalla sospensione anteriore S.I.S. con monobraccio e ammortizzatore idropneumatico con molla regolabile nel precarico. Il gruppo motore-trasmissione oscillante posteriore è regolato da un singolo ammortizzatore montato cantilever, anch’esso idropneumatico con precarico della molla regolabile. L’impianto frenante, dotato di ABS, utilizza un disco anteriore da 240 mm e uno posteriore di diametro 175 mm. Le pinze sono Brembo. I cerchi hanno diametro diverso: l’anteriore è da 12” il posteriore da 13”. Sono rispettivamente equipaggiati con pneumatici 120/70/R12 e 140/60/R13. La lunghezza totale è di 1.870 mm, il passo 1.345 mm; l’altezza da terra della sella 770 mm. Il peso complessivo a secco è di 128 kg, mentre la capacità del serbatoio carburante è di 11 litri.

VEDI ANCHE

UN TOCCO DI COLORE Il nuovo modello Italjet accresce il suo fascino anche grazie all’introduzione del display TFT e delle tre nuove colorazioni: Nero con telaio rosso; Bianco/Giallo fluo con telaio giallo fluo e grafiche racing nella versione Malossi.

IL LANCIO Nuovo Dragster 300 sarà introdotto sul mercato a partire da gennaio 2024, al prezzo di listino di 6.999 euro f.c. (IVA inclusa) e si affiancherà ai Dragster 125 e 200 che, dopo l’enorme riscontro ottenuto nei mercati europei e del Sud- Est asiatico, verranno distribuiti anche negli USA dalla primavera 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/11/2023