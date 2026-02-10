Scooter novità 2026

Honda SH350i 2026: ecco il prezzo dello scooter "grande" più venduto

Avatar di Michele Perrino, il 10/02/26

48 minuti fa - Honda conferma i prezzi di SH350i 2026, lo scooter "grande" più venduto

Honda SH350i conferma il model year 2026 dopo il successo di vendite dello scorso anno: stessa ricetta, stesso prezzo

Honda SH350i, aggiornatosi nel 2025 – trovate qui la mia prova – nel 2026 si riconferma. Nuove colorazioni, stessa sostanza e... stesso prezzo. Scopriamo quindi come cambia lo scooter sopra i 150 cc più venduto nel nostro paese e quanto costa.

Honda SH350i 2026: colori, versioni e prezzi

SH350i 2026 si presenta in 6 colorazioni: Pearl Nebbia White, Matte Rock Grey, Black, Matte Pearl Diaspro Red e nelle due versioni ''Sporty'' – caratterizzate da mascherina nera e dettagli dark – in Pearl Falcon Grey e Matte Pearl Cool White (foto qui sopra). Una sola versione disponibile per SH350i m.y. 2026, quella con Smart Top Box e parabrezza con paramani inclusi: i prezzi restano identici a quelli della versione 2025, 6.090 euro per le ''standard'' e 6.190 euro per le Sport. Se ve la siete persa, trovate qui la prova dei nuovi SH125i e SH150i 2026, mentre per maggiori informazioni potete visitare il sito di Honda, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/02/2026
