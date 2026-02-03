Honda lavora a una piccola moto da città elettrica: il brevetto

Honda - La Casa giapponese è al lavoro sull'ampliamento della gamma elettrica e documenti di brevetto apparsi online in questi giorni indicano l’arrivo di una nuova moto ''green'' destinata agli spostamenti in ambito urbano. Lo riporta la testata Australian Motorcycle News.

Cosa sappiamo finora

Le immagini del brevetto mostrano una moto progettata all’insegna della semplicità. Adotta freni a tamburo, forcella telescopica tradizionale e doppio ammortizzatore posteriore, il tutto attorno a un classico telaio a spina dorsale. La linea richiama le vecchie Honda dei tempi delle prime collaborazioni con Hero, come la Hero Honda CD Dawn.

Di attuale c'è il gruppo propulsore: la moto mostrata nel brevetto utilizza un motore elettrico abbinato a batterie estraibili. Non è la prima volta che la Casa esplora questa soluzione: già lo scorso anno erano circolati brevetti di una Honda elettrica con accumulatori rimovibili. Si tratta di un ambito nel quale il Costruttore giapponese sta investendo molto, anche ampliando l’infrastruttura di battery swapping.

Le immagini mostrano inoltre una strumentazione circolare leggermente decentrata e un secondo display posizionato nella zona del “serbatoio”, probabilmente dedicato all’indicazione dello stato di carica.

Sebbene i dettagli siano ancora pochi, design e componentistica fanno pensare a un modello pensato per l’uso quotidiano, con priorità a praticità e facilità d’uso più che alle prestazioni.

Va ricordato che un brevetto non equivale a una conferma di produzione. Tuttavia, visto l’impegno dichiarato di Honda nello sviluppo di prodotti elettrici localizzati per alcuni mercati, è plausibile che questa moto possa entrare in futuro nel portafoglio EV del marchio.

