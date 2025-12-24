KTM richiama i modelli 2025-2026 di 390 Enduro R, SMC R, Adventure R e X

KTM ha avviato una campagna di richiamo che interessa i modelli 2025-2026 di 390 Enduro R, SMC R, Adventure R e Adventure X. È necessario sostituire la molla del cavalletto laterale.

La misura è stata decisa poiché esiste la possibilità che le vibrazioni del motore possano causare la rottura della suddetta molla, causando l'apertura del cavalletto anche durante la marcia.



La campagna prevede la sostituzione della molla e l'installazione di una protezione in gomma. Su alcuni veicoli, nel corso dell'intervento verrà installata anche una nuova piastra di fissaggio del sensore del cavalletto laterale.

I proprietari delle moto interessate dal richiamo verranno informati a mezzo raccomandata e invitati a recarsi quanto prima presso un Concessionario KTM per l'intervento.



I clienti KTM possono anche verificare online se la propria moto rientra nella campagna di richiamo attraverso il seguente link: Manutenzione e controllo sicurezza | KTM Italia.



L’intervento verrà effettuato gratuitamente.



L’elenco completo dei Concessionari è disponibile sul sito ufficiale: Ricerca concessionari KTM - Trova il tuo concessionario locale | KTM Italia

Pubblicato da Fabio Meloni, 24/12/2025