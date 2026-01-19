Honda CB 1000 GT - La nuovissima crossover della Casa dell'Ala sarebbe dovuta arrivare nei concessionari nella primavera di quest'anno. Noi di Motorbox abbiamo potuto guidarla poco dopo la sua presentazione a EICMA. Pareva insomma fosse tutto pronto per il suo debutto. Tuttavia, secondo la testata Motorrad, la GT arriverà più tardi. Honda Germania avrebbe dichiarato che ''è previsto l’avvio della produzione nel secondo trimestre del 2026''.

Honda CB1000GT, ritardato l'arrivo sul mercato

Quando arriverà su strada? Probabilmente nell’estate 2026

Poiché il secondo trimestre si estende fino alla fine di giugno e i veicoli prodotti in Giappone devono poi affrontare un lungo trasporto via nave verso l’Europa, ciò potrebbe significare che la nuova crossover Honda, già molto apprezzata e in molti casi preordinata, arriverà solo in estate.

La ragione: il consumo d’olio insolitamente elevato

Alla base di tale ritardo nella produzione e nella consegna sembra esserci un problema al motore. Il quattro cilindri in linea è in gran parte identico a quello della CB1000 Hornet, per la quale, attualmente, è in corso un richiamo. È stato riscontrato un consumo d’olio insolitamente elevato. Negli Stati Uniti, la campagna è attiva da metà dicembre 2025; in Europa pare stia per essere ufficializzata. Al momento non sono noti i dettagli delle misure di riparazione previste da Honda per questo motore. In questo contesto appare però comprensibile che la Casa stia ritardando le consegne della Hornet e sospendendo temporaneamente la produzione dei nuovi modelli tecnicamente affini.

Pubblicato da Fabio Meloni, 19/01/2026