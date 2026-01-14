Honda pronta a richiamare la sportiva "A2 ready" CBR650R

Honda CBR650R - Sulla sportiva di media cilindrata un cablaggio elettrico può sfregare fino a danneggiarsi, causando il possibile malfunzionamento di funzioni elettriche rilevanti per la sicurezza.

Il Ministero dei Trasporti non ha ancora pubblicato un richiamo ufficiale ma Honda ha confermato alla rivista tedesca Motorrad che il richiamo è imminente in tutta Europa.

La campagna interessa gli esemplari costruiti a partire dal 2024, con o senza frizione automatica E-Clutch.

Richiamo Honda CBR650R, la causa è un cablaggio posizionato in modo errato

La causa del richiamo per la sportiva ''A2 ready'', la quale viene prodotta in Thailandia, è un errato posizionamento del cablaggio elettrico nella zona del blocchetto comandi sinistro del manubrio, in particolare dei cavi collegati all’interruttore degli indicatori di direzione. A causa di normali movimenti e vibrazioni, la guaina dei cavi può sfregare contro un supporto della carenatura e danneggiarsi. La tecnicamente affine naked CB650R, priva di carenatura, non è interessata da questa campagna.

Honda pronta a richiamare la CBR650R: occorre riposizionare un cablaggio

Cosa causa: possibile guasto di indicatori, luci posteriori, display e clacson

Lo sfregamento del suddetto cablaggio può causare un cortocircuito e la bruciatura di un fusibile. Viene così a essere compromesso il funzionamento degli indicatori di direzione, del gruppo ottico posteriore, del display e del clacson.

Honda pronta a richiamare la CBR650R: coinvolti gli esemplari costruiti a partire dal 2024

Stop alle consegne e intervento gratuito

Honda informerà per iscritto i proprietari della CBR650R, invitandoli a recarsi presso le officine autorizzate. Verrà controllato il cablaggio. I cablaggi non danneggiati verranno riposizionati, quelli danneggiati sostituiti e reinstallati correttamente. Tutti gli interventi saranno naturalmente gratuiti. Per i veicoli non ancora consegnati ai clienti è in vigore uno stop alle vendite fino al completamento del richiamo.

