Il Codacons avrebbe diffidato Honda Italia chiedendo di richiamare CBR600RR e CBR1000RR-R

Secondo l'Agenzia Nazionale della Stampa Associata, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) avrebbe presentato una diffida nei confronti della Casa giapponese chiedendo di attivare una campagna di richiamo su CBR6000RR e CBR1000RR-R. Tale campagna sarebbe già attiva in diversi Paesi dell'Unione europea e negli Stati Uniti e riguarderebbe un problema di lubrificazione che potrebbe causare il grippaggio di alcuni organi del motore.

VEDI ANCHE