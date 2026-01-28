Bagster presenta Winzip, la copertina per Honda X-ADV e Forza 750

La copertina non è solo Tucano, Bagster propone la Winzip per Honda X-ADV e Forza 750. Prezzo e caratteristiche tecniche

Chi usa lo scooter d'inverno la mette al primo posto della propria wish list: il coprigambe, detto anche in gergo la ''copertina''. Negli anni Tucano Urbano è diventata leader di mercato ma i produttori di coprigambe sono tanti, tra questi anche Bagster che ha recentemente presentato la sua Winzip per due dei maxi scooter più venduti del 2025, ovvero Honda X-ADV e Forza 750 2025.

Caratteristiche e prezzi della Bagster Winzip

Bagster Winzip, il sistema modulare è brevettato

Il nome è tutto un programma, ma non ha nulla a che fare con il famoso programma di comprezzione file, bensì mette insieme le parole winter (inverno) e zip, caratteristica di questo coprigambe. La sua struttura infatti permette un ampio spettro d'uso, che va da quello invernale a quello con temperature decisamente più miti, grazie al suo sistema modulare brevettato, che consente di modificare il livello di protezione senza dover rimuovere completamente il coprigambe dallo scooter. Una volta installato, offre tre diverse configurazioni:

Configurazione invernale: la copertura per le gambe viene utilizzata nella sua versione completa, con una fodera in pile che offre una protezione totale contro il freddo.

Configurazione estiva: la sezione che copre il guidatore si separa con una cerniera e può essere rimossa in pochi secondi per essere riposta a casa o nel vano sottosella; solo la parte anteriore del coprigambe rimane fissata allo scooter.

Configurazione antipioggia: nella configurazione estiva, una copertina impermeabile - integrata nella parte anteriore del coprigambe - può essere rapidamente srotolata per proteggere il conducente in caso di un acquazzone improvviso.

Winzip di Bagster per Honda X-ADV 750 (2025) e Forza 750 (2025) è già disponibile presso i rivenditori Bagster e proposta al pubblico ad un prezzo di 249 euro IVA inclusa.

