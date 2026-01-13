Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, ecco le colorazioni 2026

Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports - Entrambe le versioni di una delle adventure più apprezzate dai moticlisti italiani si presentano al 2026 con ritocchi solamente estetici. In particolare, ci sono nuove colorazioni.
CRF1100L AfricaTwin (cambio manuale e sospensioni meccaniche)
- Grand Prix Red - *NUOVO*
Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, nuove colorazioni per i modelli 2026. In foto, l'Africa standard
CRF1100L Africa Twin ES (cambio manuale e DCT, sospensioni semiattive)
- Grand Prix Red - *NUOVO*
- Matt Ballistic Black Metallic – *NUOVO*
- Pearl Glare White – *NUOVO*
Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, nuove colorazioni per i modelli 2026. In foto, l'Africa ES
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
- Matt Iridium Gray Metallic – *NUOVO*
- Pearl Glare White (Tricolour) – *NUOVO*
Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, nuove colorazioni per i modelli 2026. In foto, l'Adventure Sports