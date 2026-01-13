Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, ecco le colorazioni 2026

Entrambe le versioni dell'apprezzata adventure avranno solo novità cosmetiche, per il nuovo anno

Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports - Entrambe le versioni di una delle adventure più apprezzate dai moticlisti italiani si presentano al 2026 con ritocchi solamente estetici. In particolare, ci sono nuove colorazioni.

CRF1100L AfricaTwin (cambio manuale e sospensioni meccaniche)

Grand Prix Red - * NUOVO *

Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, nuove colorazioni per i modelli 2026. In foto, l'Africa standard

CRF1100L Africa Twin ES (cambio manuale e DCT, sospensioni semiattive)

Grand Prix Red - * NUOVO *

Matt Ballistic Black Metallic – * NUOVO *

Pearl Glare White – * NUOVO *

Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, nuove colorazioni per i modelli 2026. In foto, l'Africa ES

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

Matt Iridium Gray Metallic – * NUOVO *

Pearl Glare White (Tricolour) – * NUOVO *

Honda CRF1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, nuove colorazioni per i modelli 2026. In foto, l'Adventure Sports