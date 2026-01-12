Honda un po' come Tesla: lancia uno scooter elettrico e sviluppa l'infrastruttura per la ricarica

Honda UC3 - La Casa dell'Ala ha presentato il commuter elettrico con batteria fissa UC3, equivalente a un modello con motore tradizionale di 110 cc. Per il momento, il modello verrà venduto in Thailandia e Vietnam con consegne a partire dalla primavera 2026. Contestualmente, la Casa ha avviato un lavoro di sviluppo dell’infrastruttura di ricarica nelle principali città di entrambi i Paesi.

Honda UC3 2026, verrà venduto in Thailandia e Vietnam (per ora)

Caratteristiche principali dell’UC3

L’UC3 adotta la prima batteria fissa agli ioni di litio ferro-fosfato (LFP) di Honda. Il motore, sviluppato e prodotto internamente da Honda, è montato nei pressi della ruota posteriore e ha potenza massima di 8 CV. Grazie a una serie di accortezze, l’UC3 raggiunge un’autonomia di 122 km per carica (modalità WMTC Mode 1, valore certificato in Thailandia).

L’UC3 offre tre modalità di guida selezionabili ed è inoltre disponibile la modalità di retromarcia per facilitare le manovre di parcheggio e inversione.

Il design presenta linee fluide dal frontale al posteriore, con una forma ad arco distintiva nella sezione della coda. L’UC3 è dotato di una firma luminosa orizzontale che richiama quella della prima motocicletta elettrica Honda, la WN7. La colorazione combina una carrozzeria prevalentemente nera con componenti impreziositi da accenti dorati, mentre il marchio del prodotto utilizza un nuovo font “Honda”, sviluppato esclusivamente per le motociclette elettriche.

L’UC3 utilizza lo standard di ricarica “CHAdeMO per due ruote”, basato sulle specifiche internazionali raccomandate dall’Associazione CHAdeMO. Sono disponibili due caricabatterie — 1200W e 450W — per adattarsi a diversi ambienti di ricarica.

Tempi di ricarica (circa)

1200W 0 → 100%: 4 ore 20 → 80%: 2 ore

450W 0 → 100%: 9 ore 20 → 80%: 5 ore



Honda UC3 2026, il motore

Sviluppo dell’infrastruttura di ricarica in Thailandia e Vietnam

In parallelo al lancio dell’UC3, Honda espande l’infrastruttura di ricarica per motociclette elettriche con batteria fissa in Thailandia e Vietnam.

In Thailandia, Honda aumenterà ulteriormente il numero di stazioni di ricarica CHAdeMO per due ruote, principalmente presso le concessionarie Honda Motorcycle e nei centri commerciali di Bangkok e delle aree circostanti.

In Vietnam, Honda inizierà l’installazione di stazioni di ricarica presso le concessionarie Honda Motorcycle nelle principali città, tra cui Hanoi, Ho Chi Minh City e Da Nang, con l’obiettivo di avviare l’operatività a partire da giugno 2026.

Parallelamente, Honda continuerà a migliorare l’ambiente di utilizzo delle motociclette elettriche alimentate dalla batteria intercambiabile Honda Mobile Power Pack e:. L’espansione delle installazioni delle Honda e:Swap battery station proseguirà presso le concessionarie Honda Motorcycle a Bangkok e Hanoi.

Honda UC3 2026, la ''firma luminosa'' orizzontale ispirata a quella della WN7

Struttura produttiva ed espansione della gamma di motociclette elettriche

La produzione dell’UC3 è iniziata nel dicembre 2025 presso Thai Honda Co., Ltd.. In Vietnam, Honda prevede di trasferire la produzione a livello locale presso Honda Vietnam Co., Ltd. nel corso del 2026, stabilendo un sistema di fornitura tempestivo in linea con la crescente elettrificazione del mercato motociclistico del Paese.

Honda punta a raggiungere la neutralità carbonica per tutti i prodotti e le attività aziendali entro il 2050. Nel settore motociclistico, Honda continuerà a sviluppare le tecnologie ICE, posizionando al contempo l’elettrificazione come pilastro centrale della propria strategia ambientale. L’azienda prevede di introdurre motociclette elettriche a livello globale con cadenza annuale, offrendo un’ampia gamma di modelli pensati per rispondere a diverse esigenze.

Pubblicato da Fabio Meloni, 12/01/2026