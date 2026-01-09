Honda, ma quanti scooter e moto hai venduto nel 2025? I numeri del successo

Honda conclude un anno di grandi successi con oltre 85.000 mezzi, scopriamo quali sono gli artefici di questo dominio tra moto e scooter

Honda ha dominato il mercato moto del 2025 in Italia – qui tutti i dati – con 85.000 immatricolazioni tra moto e scooter: una crescita a doppia cifra, pari al +14,2% e una quota di mercato che raggiunge il 25,7%. Scopriamo quali sono gli artefici di questi successi nelle vendite.

Honda: gli scooter più venduti nel 2025

Honda SH125i/SH150i 2026 in rosso

La famiglia SH, con SH125i, SH150i e SH350i, hanno fatto registrare oltre 40.000 pezzi, rispettivamente oltre 19.000, 10.000 e 11.000 unità, conquistando il podio e il titolo di scooter più venduti in Italia. X‑ADV, subito dietro di loro, si conferma il primo maxiscooter sul mercato con oltre 7.700 pezzi venduti (+39% rispetto al 2024). Non da meno l'altro scooter con richiamo offroad, ADV350, che si ritaglia un ruolo da protagonista con 6.039 immatricolazioni. Risultati nel complesso eccellenti, possibili anche grazie alle capacità, all'impegno e alla collaborazione con la factory di Honda Italia situata ad Atessa (CH), dove nascono tutti gli SH e l'ADV350.

Honda: le moto più vendute nel 2025

Honda GB350S 2025

E se gli scooter Honda hanno fatto una strage, le moto non sono state da meno, chiudendo il 2025 con 18.900 immatricolazioni (+9,2%), Sono le moto del segmento on/off a trainare il carro, con XL750 Transalp che ha conquistato, con 2.920 unità, il 4° posto tra le più vendute nel nostro paese ed è risultata la moto più venduta sotto i 1.000 cc. Al 2° posto tra le Honda più vendute c'è CRF1100L Africa Twin, con 2.693 unità, mentre al 3° la NC750X (1.932 unità). Non solo maxi, anzi, ottimo risultato anche quello raggiunto dalla piccola GB350S – presto protagonista di una mia prova – che, con 1.683 immatricolazioni, ha saputo conquistarsi il 3° posto tra le moto sotto i 500 cc più vendute (15° posto nella Top30).

