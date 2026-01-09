Honda, ma quanti scooter e moto hai venduto nel 2025? I numeri del successo

Honda ha dominato il mercato moto del 2025 in Italia – qui tutti i dati – con 85.000 immatricolazioni tra moto e scooter: una crescita a doppia cifra, pari al +14,2% e una quota di mercato che raggiunge il 25,7%. Scopriamo quali sono gli artefici di questi successi nelle vendite.
Honda: gli scooter più venduti nel 2025
Honda SH125i/SH150i 2026 in rosso
La famiglia SH, con SH125i, SH150i e SH350i, hanno fatto registrare oltre 40.000 pezzi,
Honda: le moto più vendute nel 2025
E se gli scooter Honda hanno fatto una strage, le moto non sono state da meno, chiudendo il 2025 con 18.900 immatricolazioni (+9,2%), Sono le moto del segmento on/off a trainare il carro, con XL750 Transalp che ha conquistato, con 2.920 unità, il 4° posto tra le più vendute nel nostro paese ed è risultata la moto più venduta sotto i 1.000 cc. Al 2° posto tra le Honda più vendute c'è CRF1100L Africa Twin, con 2.693 unità, mentre al 3° la NC750X (1.932 unità). Non solo maxi, anzi, ottimo risultato anche quello raggiunto dalla piccola GB350S – presto protagonista di una mia prova – che, con 1.683 immatricolazioni, ha saputo conquistarsi il 3° posto tra le moto sotto i 500 cc più vendute (15° posto nella Top30).