Honda SH125i e SH150i 2026: in attesa della prova, svelato il prezzo

Honda SH125i e SH150i 2026 sono stati presentati ad EICMA. Ispirati alla versione SH350i nell'estetica – trovate qui la mia prova – guadagnano anche alcune novità a livello tecnico. Oggi la Casa di Tokio, solo un paio di giorni prima del lancio per la stampa – li proveremo dopodomani – annuncia il prezzo degli scooter best seller di Honda.

Honda SH125i e SH150i 2026: colori e prezzo

Honda: SH125i e SH150i 2026

Honda SH125i e SH150i 2026 saranno in vendita nei concessionari in 7 differenti colorazioni: Pearl Nightstar Black, Vetro Blu, Pearl Cool White, Matte Lucent Silver Metallic, Matte Jeans Blue Metallic, Matte Coal Black Metallic Sport, Matte Pearl Diaspro Red Sport. Una sola versione disponibile per entrambi, la Smart Top Box, con parabrezza e paramani di serie, con un prezzo a partire da 4.090 euro (vale a dire 200 euro in più rispetto ai 3.890 euro dei model year 2025). Le colorazione Sporty 4.190 euro, la Vetro Blue 4.240 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/02/2026