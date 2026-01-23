Honda presenta Dax, Monkey e Super Cub 2026

Nel 2026 Dax 125, Monkey 125 e Super Cub – il veicolo a motore più venduto al mondo – si aggiornano. Scopriamo le novità.

Honda ST125 Dax, Monkey 125 e Super Cub 2026: novità

Il piccolo Dax riconferma il caratteristico telaio a forma di T, il manubrio alto e le ruote da 12 pollici. Per il 2026 l’ST125 Dax è disponibile nella nuova colorazione Candy Energy Orange. L'altra piccola moto di Honda, Monkey, equipaggiata con lo stesso propulsore di 125 cc, riceve nuove colorazioni per il model year 2026: saranno le livree Knight Silver Metallic con telaio e dettagli Millennium Red e la Pearl Himalayas White con telaio e dettagli Banana Yellow. E poi c'è Super Cub, vera icona di Honda in tutto il mondo, prodotto ininterrottamente dal 1958 – commercializzato in 160 paesi – che per il 2026 è disponibile in una nuova ecolorazione, la Premium Silver Metallic/Pearl Sugarcane Beige con sella marrone. Honda non ha ancora ufficilizzato i prezzi per i suoi mezzi della gamma 125.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 23/01/2026