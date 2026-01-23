Moto novità 2026

Honda presenta Dax, Monkey e Super Cub 2026

Avatar di Michele Perrino, il 23/01/26

3 ore fa - La gamma 125 di Honda si aggiorna: ecco Dax, Monkey e Super Cub 2026

Honda Dax 125, Monkey 125 e Super Cub si aggiornano al model year 2026: scopriamo le novità della gamma da un ottavo di litro

Nel 2026 Dax 125, Monkey 125 e Super Cub – il veicolo a motore più venduto al mondo – si aggiornano. Scopriamo le novità.

Honda ST125 Dax, Monkey 125 e Super Cub 2026: novità 

Il piccolo Dax riconferma il caratteristico telaio a forma di T, il manubrio alto e le ruote da 12 pollici. Per il 2026 l’ST125 Dax è disponibile nella nuova colorazione Candy Energy Orange. L'altra piccola moto di Honda, Monkey, equipaggiata con lo stesso propulsore di 125 cc, riceve nuove colorazioni per il model year 2026: saranno le livree Knight Silver Metallic con telaio e dettagli Millennium Red e la Pearl Himalayas White con telaio e dettagli Banana Yellow. E poi c'è Super Cub, vera icona di Honda in tutto il mondo, prodotto ininterrottamente dal 1958 – commercializzato in 160 paesi – che per il 2026 è disponibile in una nuova ecolorazione, la Premium Silver Metallic/Pearl Sugarcane Beige con sella marrone. Honda non ha ancora ufficilizzato i prezzi per i suoi mezzi della gamma 125.

VEDI ANCHE
Codacons diffida Honda chiedendo di richiamare CBR600RR e CBR1000RR-R
Il Codacons avrebbe diffidato Honda Italia chiedendo di richiamare CBR600RR e CBR1000RR-R
Prove novità moto e scooter 2026: Trident 800 e SH125i e SH150i
Prove novità moto e scooter 2026: si inizia con Triumph, Honda e Harley-Davidson
Honda CB1000GT, ritardato l'arrivo sul mercato
Honda CB1000GT, ritardato l'arrivo sul mercato?
Pubblicato da Michele Perrino, 23/01/2026
Tags
honda
Gallery
Logo Honda
Honda
Vedi anche