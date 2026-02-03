AJS JS125-X - AJS, fondata nel 1909 a Wolverhampton, oggi con sede ad Andover (Hampshire), è una tra le Case inglesi più antiche. Di lei abbiamo parlato di recente a proposito del bellissimo ''tubone'' adventure Imber. Oggigiorno non produce più nel Regno Unito: assembla e commercializza moto e scooter tra 50 e 250 cc provenienti da costruttori cinesi.

Dove ti ho già vista, AJS JS125-X? Ah, sì: sul sito Honda! In foto, la AJS

JS125-X 2026: bella (ma sospettosamente già vista)

La JS125-X è la novità più recente. Si tratta di una nuda con numeri interessanti caratterizzata da un bell'aspetto neo rétro. Aspetto che, tuttavia, appare fin troppo simile a quello della eccellente Honda CB125R. E i punti di contatto non finiscono qui.

Dove ti ho già vista, AJS JS125-X? Ah, sì: sul sito Honda! In foto, la CB125R

JS125-X 2026: anche nella tecnica ricorda la ''jap''

Il cuore della JS125-X è un brillante monocilindrico di 125 cc con raffreddamento a liquido, iniezione elettronica, distribuzione a doppio albero a camme con quattro valvole e cambio a sei marce. Conforme alla norma Euro-5+, eroga 15 CV per una velocità massima superiore a 100 km/h.

Il telaio in tubi e il forcellone, entrambi in acciaio, così come il layout e l'aspetto delle sospensioni, ricordano quelli di Honda. L'impianto frenante, con ABS, sfutta due freni a disco. Una differenza importante riguarda la misura della gomma posteriore, di sezione 130 sulla AJS e 150 sulla Honda.

Il peso dichiarato è di 133 kg in ordine di marcia, il serbatoio è da 10 litri e l'altezza della sella da terra è di 800 mm; 130 kg odm, 10,1 litri e 815 mm i valori della CB125R. Il manubrio è in alluminio, i fari sono LED e il display è LCD.

Dove ti ho già vista, AJS JS125-X? Ah, sì: sul sito Honda! In foto, la AJS presenta somiglianze anche tecniche

JS125-X 2026: prezzo e disponibilità

La piccola JS125-X arriverà nel Regno Unito nel corso del 2026 con un prezzo di 3.150 sterline (circa 3.600 euro). Tre i colori disponibili. Al momento non si hanno notizie di un suo eventuale arrivo su mercati di Paesi UE ma, tecnicamente, i requisiti necessari li ha. La Honda CB125R costa 5.100 euro f.c.: 1.500 euro in più.

Dove ti ho già vista, AJS JS125-X? Ah, sì: sul sito Honda! Nell'immagine, la gamma colori

VEDI ANCHE