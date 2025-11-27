KTM 990 Adventure 2026: sempre più vicina (foto spia)

Nuova KTM 990 Adventure riappare sugli schermi. La maxi enduro di Mattighofen è stata immortalata nuovamente su strada durante i test: scopriamola nelle ultime foto spia.

KTM 990 Adventure 2026: foto spia, caratteristiche

La nuova 990 Adventure si era già fatta intravedere molto tempo fa, pensate era il 2024. Ma si sa, in KTM hanno passato momenti complicati – ora l'acquisizione di Bajaj è completata – e certamente il tempo della 990 è arrivato. La moto che vediamo oggi non aggiunge chissà cosa in più a quella di oltre un anno fa, ma guadagna un nuovo plexi trasparente e rinuncia al paramotore in alluminio (difficile pensare manchi sul modello di serie). Le sovrastrutture, piuttosto, sembrano più pronunciate, con la carenatura che si fa più ampia e protettiva dalla tibia fino su al ginocchio e alle gambe. A Mattighofen avranno lavorato sulle capacità aerodinamiche della maxi enduro, per renderla più incline al viaggio. Restano al loro posto i cerchi a raggi da 21'' e 18'', così come il motore LC8c da 947 cc che sulla Duke eroga 123 CV e 103 Nm, le sospensioni WP affiancate al forcellone a banana in alluminio e il look snello – soprattutto al posteriore se comparato con la 790 Adventure – col faro tondo centrale, alla 990 Duke maniera. La nuova 990 Adventure, insomma, sembra fare del suo meglio per assomigliare alla mitica regina del deserto dalla quale prende il nome e, stando a quanto vediamo, dà l'idea di essere pronta al cancelletto di partenza... Vi terremo aggiornati in caso di nuovi sviluppi.

Fonte: Motorrad & Reisen

Pubblicato da Michele Perrino, 27/11/2025