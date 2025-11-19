KTM 390 Adventure X e 390 Adventure R 2026: il prezzo si abbassa

Le nuove KTM 390 Adventure X e 390 Adventure R si sono rinnovate completamente quest'anno, ma nel 2026 costeranno meno. Scopriamo i nuovi model year delle due moto per patente A2.

KTM 390 Adventure X e 390 Adventure R 2026: i prezzi

390 Adventure X e 390 Adventure R model year 2026 costeranno meno delle loro versioni 2025: 6.090 euro il prezzo per la 390 Adventure X e 6.990 euro quello della 390 Adventure R, vale a dire, rispettivamente, 260 e 890 euro in meno delle ''vecchie'' (a listino a 6.350 e 7.880 euro).

Pubblicato da Michele Perrino, 19/11/2025