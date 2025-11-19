KTM annuncia il prezzo della nuova 990 Duke R 2026

Una lunga attesa per la KTM 990 Duke R 2026 – era la fine del 2024 quando ve l'abbiamo presentata da EICMA – ma ora ci siamo. La Casa di Mattighofen ha annunciato il prezzo della versione più agguerrita della 990, The Punisher.

KTM 990 Duke R 2026: il prezzo

La 990 Duke R 2026 – il cui arrivo è previsto per novembre, come annunciato da KTM – è in vendita al prezzo di 14.990 euro, vale a dire 2.000 euro in più rispetto alla sua sorellina 990 Duke.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/11/2025