KTM 990 Duke, nuovo colore per il modello 2026

Invariata per il resto la grintosa bicilindrica. Ecco quanto costa e quando arriva.

KTM 990 Duke 2026 - Della Duke ''media'' - per quanto faccia sorridere definire ''media'' una bicilindrica di quasi 1.000 cc -, di com'è fatta, delle sue caratteristiche, delle sensazioni che trasmette alla guida, vi abbiamo raccontato qui. Oggi parliamo invece del suo look. KTM ha svelato proprio in questi giorni la (bella) livrea 2026, che rappresenta l'unica novità per il modello, tecnicamente invariato.

KTM 990 Duke 2026, la novità è la colorazione

La nuova colorazione mescola le tinte storiche della Casa: il bianco, l'arancione, il nero. Potete apprezzarla nella gallery di questo articolo. Mentre qui sotto, il link per vedere il video della prova del modello 2025.

KTM 990 Duke 2026, tecnicamente invariata rispetto al modello 2025

La Duke 990 2026 sarà nei concessionari della Casa a partire da gennaio. Invariato il prezzo di 12.990 euro franco concessionario.

