Bajaj-KTM: acquisizione completata

Bajaj ha concluso l'acquisizione di Pierer Mobility, vale a dire di KTM, Husqvarna e GasGas. Dopo l'operazione annunciata in primavera, con la ristrutturazione di KTM ad opera di Bajaj, ora l'affare sarebbe fatto. Scopriamo le ultime sulla vicenda che coinvolge il Colosso indiano.

Bajaj acquisisce Pierer Mobility: KTM, Husqvarna e GasGas sono del Colosso indiano

Bajaj detiene la quota di maggioranza dei marchi KTM, Husqvarna e GasGas, tutti facenti parte di Pierer Mobility AG. Con l'acquisto – per circa 24 milioni di euro – delle azioni rimanenti, il 18 novembre scorso, Bajaj Auto detiene ora il 100% di Pierer Bajaj AG e il 74,9% di Pierer Mobility. Oltre all'assetto, cambiano anche i nomi: Pierer Bajaj AG diventa Bajaj Auto International Holdings AG e la Pierer Mobility AG cambia in Bajaj Mobility AG.

Bajaj acquisisce KTM, Husqvarna e GasGas: cosa cambia?

Per scoprire come l'acquisizione di Bajaj modificherà gli assetti di KTM, Husqvarna e GasGas dovremo attendere un po' di tempo. Quel che è emerso è che il Colosso indiano sarebbe già al lavoro perché il suo core business sul fronte motocicli – la produzione di veicoli di piccola cilindrata, sotto i 350 cc– riguardi sempre più anche il marchio KTM. Dall'altra parte anche i tanti – troppi, secondo gli indiani – ''colletti bianchi'' del Brand austriaco sarebbero sotto la lente d'ingrandimento: in Bajaj parlerebbero di un grosso ridimensionamento dei manager. E poi c'è il tema della delocalizzazione: spostare i centri produttivi al di fuori dell'Europa, anche per le moto di cilindrata medio-alta, potrebbe significare un contenimento dei costi di produzione. Per ora dovremo attendere: vi terremo aggiornati come sempre sugli ulteriori sviluppi.

