AJS Imber, il "tubone" in salsa adventure di cui non sapevamo di aver bisogno

AJS Imber - La Casa britannica AJS Motorcycles ha svelato Imber 125, una sorta di ''tubone'' declinato in salsa adventure. Noi ce ne siamo già innamorati, e non potrebbe essere altrimenti. Splendidamente originale nel suo aspetto robusto e pratico e tecnico, è biposto, con tanto di doppio portapacchi, e ha caratteristiche super interessanti.

AJS Imber 125, la sella è a 810 mm da terra

Il semplice monocilindrico SOHC raffreddato ad aria eroga 9,2 CV a 8.000 giri/min ed è abbinato a un cambio semi-automatico a quattro marce con frizione centrifuga - niente leva della frizione, insomma.

Forte di 190 mm di distanza minima dal suolo, Imber ha la sella a 810 mm da terra (disponibile anche la sella bassa, a 760 mm) e pesa 115 kg in ordine di marcia. Il suo serbatoio ha capacità di 8,5 litri - dato che, dovessero rivelarsi realistici i consumi dichiarati di 47 km/l, equivarrebbe a un'autonomia di oltre 400 km!

AJS Imber 125, la strumentazione

Dotato sia di avviamento elettrico sia di kick starter, ha fanaleria full LED, display digitale, presa USB, cavalletto centrale e pneumatici dual sport su cerchi a raggi di 18'' e 16''.

Nel Regno Unito costa 2.350 sterline franco concessionario (poco meno di 2.700 euro) ed è disponibile in quattro colori (blu, bianco, verde, nero). Una cifra del tutto ghiotta anche per i nostri standard, AJS: sbrigati per favore a trovare un distributore per il mercato italiano!

AJS Imber 125, il motore è dotato di frizione automatica

Nel frattempo, continuiamo a fantasticare sulla scheda tecnica.

Tipo motore: 4 tempi, raffreddato ad aria, 2 valvole SOHC, con albero di bilanciamento

Cilindrata: 125 cc

Potenza massima: 9,2 CV a 8.000 giri/min

Capacità serbatoio: 8,5 l

Tipo di carburante: Benzina senza piombo o E5

Trasmissione: 4 marce, frizione semi-automatica

Peso in ordine di marcia: 115 kg

Peso massimo a pieno carico: 265 kg

Avviamento: Elettrico e kick starter

Freni: CBS, a disco anteriore e posteriore

Pneumatici: Anteriore: 2,75-18'' (48P). Posteriore: 3,50-16'' (58P)

Altezza sella: 810 mm (sella standard) / 760 mm (sella bassa)

Lunghezza: 1.920 mm

Larghezza: 720 mm

Altezza: 1.095 mm

Interasse: 1.280 mm

Luce a terra: 190 mm

Porta USB: sì

Consumo carburante: 2,1 L/100 km – 134 mpg (omologazione COC)

Emissioni CO2: 49 g/km (omologazione COC)

