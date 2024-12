Kymco Skytown 125, c'è un nuovo scooter in città. Il prezzo

Kymco Skytown 125 è il nuovo scooter urbano pensato per chi cerca un mezzo comodo e pratico per il tragitto casa-lavoro dalle buone performance. È caratterizzato da un design moderno che richiama le linee della gamma attuale Kymco, con un ampio parabrezza e uno scudo che protegge bene dall'aria. Ha una sella ampia e un vano sottostante capace di ospitare un casco e altri oggetti.

Kymco Skytown 125 - Profilo

MOTORE E CICLISTICA Il nuovo Kymco Skytown 125 è spinto dal monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria Euro5+, dotato di un nuovo albero a camme con design asimmetrico, progettato per migliorare le prestazioni e l'efficienza. Eroga una potenza di 11,2 CV a 8.500 giri e una coppia massima di 10,6 Nm a 6.500 giri (velocità massima 95 km/h). Il telaio è in tubi di acciaio con piastre stampate mentre le sospensioni si avvalgono di una forcella telescopica abbinata a una coppia di ammortizzatori posteriori. Le ruote sono in lega con pneumatici 110/70-14 e 130/70-13, abbinate a un impianto frenante con freni a disco e sistema di frenata combinata CBS. Il peso complessivo dello scooter è di 126 kg.

Kymco Skytown 125 - Strumentazione

DOTAZIONE Il nuovo Kymco Skytown 125 prevede un cruscotto con strumentazione LCD digitale, un doppio vano anteriore (quello di sinistra è aperto ed è dotato di presa USB, quello di destra ha invece uno sportellino con chiusura a pressione), un sistema di antifurto smart lock e un bauletto di serie da 33 litri.

Kymco Skytown 125 - Vano sottosella

PREZZI Lo scooter è guidabile con la patente A1-B ed è già disponibile al prezzo di listino 2.990 euro in colorazione Nero Allione.

Pubblicato da Francesco Irace, 06/12/2024