EICMA 2024: le novità allo stand Kymco raccontate da Luca Paletti. Video

Voge presenta a Eicma 2024 tre importanti novità, in tre differenti segmenti. Arriva la piccola sportiva KMN 125, che ha tutte le carte in regola per fare colpo sui giovani. Progettata per soddisfare le aspirazioni dei giovani piloti, la KMN 125 si presenta come la porta d'accesso ideale al mondo delle due ruote, combinando un design accattivante con caratteristiche tecniche d'avanguardia. Kymco propone inoltre il suo primo maxi scooter adventure, il CV-R5, pronto ad entrare in un segmento di mercato strategico e sempre più ricco di proposte. Il nuovo AK575 Premium 2025alza l’asticella nel segmento dei maxi scooter sportivi, andando a enfatizzate il suo lato sportivo grazie all’aumento di performance. E sullo stand anche il concept di un a moto elettrica, la RevoNex. Di tutto questo e di altro parliamo con Luca Paletti, Responsabile Ufficio Stampa Padana Sviluppo.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2024