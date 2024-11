Kymco a EICMA 2024 presenta la KMN 125, una naked sportiva per i giovani

Anche Kymco prova a sedurre i giovani motociclisti con la nuova naked sportiva per patente A1. A EICMA presentata la nuova KMN 125

Il futuro del motociclismo è nei giovani, frase trita e ritrita ma è pur sempre la verità. Proprio per questo motivo anche Kymco – brand rinomato tra gli scooter – entra a gamba tesa nel segmento di mercato delle moto 125, lo fa a EICMA 2024 presentando la naked KMN 125. Scopriamo insieme com’è fatta.

Kymco KMN 125, la strumentazione

La piccola KMN 125 di Kymco si presenta con un look da vera teenager sotto le luci di EICMA 2024: un design aggressivo e sportiveggiante, pensato per fare breccia nel cuore degli appassionati, anche attraverso grafiche colorate e appariscenti. A caratterizzare il design c’è il faro anteiriore a LED, stessa tecnologia per tutte le luci; la strumentazione è LCD, ma senza connettività.

Ovviamente a spingere i 140 kg di peso della KMN 125 non poteva che esserci un motore monocilindrico raffreddato a liquido, singolo albero a camme e 4 valvole omologato Euro 5+. La scheda tecnica dichiara 15 CV di potenza massima a 9.500 giri/min di potenza e 12 Nm di coppia a 7.000 giri/min, per sfruttare al meglio le prestazioni il cambio è a 6 rapporti.

QUI CICLISTICA Il telaio in acciaio, che ricorda per disegno i perimetrali delle sportive più blasonate, si abbina con la forcella a steli rovesciati, mentre al postetiore c’è il mono ammortizzatore regolabile nel precarico. Complentano il quadro i cerchi in leggera lega di alluminio da 17 pollici, con pneumatici 110/80-17 davanti e 130/70-17 dietro, e l’impianto frenante composto da dischi con profilo a margherita su entrambi gli assi con ABS a due canali. La KMN 125 promette di essere adatta a tutti i motocilisti, grazie anche alla sella bassa (780 mm) e alle leve al manubrio regolabili.

Kymco KMN 125, il design aggressivo

Al momento della presentazione ufficiale non è ancora stato svelato il prezzo, ma possiamo presupporre che sarà allineato alle proposte più aggressive (Keeway RKF/Benelli BN 125). Per vederla nelle concessionarie bisognerà aspettare il 2025.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/11/2024