Scooter nuovo? Ecco i migliori modi per comprare il Kymco DTX360

State cercando uno scooter in stile adventure? Ecco i migliori modi per comprare un Kymco DTX360: promozioni e finanziamenti in corso

Le belle giornate iniziano a essere una costante sullo “Stivale”, col clima mite sale la voglia di muoversi sulle due ruote, che siano quelle di una moto o di uno scooter, perfetto compagno per la vita quotidiana: pratico, agile nel traffico e gentile con il portafogli per quanto riguarda le spese di gestione. Se siete alla ricerca di un nuovo scooter con cui affrontare il caos della città, ma anche scappare da esso durante il weekend alla ricerca di un po’ di tranquillità il Kymco DTX360 potrebbe fare al caso vostro. Lo abbiamo già provato per voi – qui il link al video – dunque oggi ci concentreremo sulle varie formule d’acquisto. Qual è la migliore? Scopriamolo insieme.

Come comprare lo scooter: il Kymco DTX360 durante la prova

Il DTX360 di Kymco rientra nella categoria degli scooter adventure, un filone stilistico che si rifà a maxi enduro e crossover che tanto piacciono ai motociclisti. Becco, paramani di serie e ruote tassellate reggono il travestimento di ciò che, sotto sotto, è in realtà il già apprezzato Kymco Downtown 350. Niente modifiche alla ciclistica né al motore, un monocilindrico raffreddato a liquido capace di 28,6 CV a 7500 giri/minuto e di una coppia di 29,3 Nm a 5750 giri/minuto. Come sul Downtown, anche qui c’è il controllo di trazione (disinseribile) di serie, un bel vantaggio per chi lo scooter lo usa tutto l’anno. Alla voce praticità il DT-X risponde presente, con un bel vano sottosella sfruttabile, in grado di ospitare un casco integrale, un jet e altri piccoli oggetti, oltre ad altri vani più piccoli e diverse prese USB.

Fatte le dovute presentazioni, parliamo di prezzi. Che sia nero/verde, nero/azzurro o nero/arancio il DTX360 costa sempre 5.990 euro franco concessionario. Rispetto ad alcuni rivali di cilindrata simile è più semplice nella meccanica, ma questo porta un vantaggio dal punto di vista del contenimento dell’esborso iniziale, inferiore in alcuni casi anche di 1.500 euro.

Come comprare lo scooter: un modello in stile adventure

Ma non è tutto, infatti con l’iniziativa “Rottama e rinnova” proposta da Kymco, anche senza avere uno scooter da rottamare si potrà beneficiare di uno sconto di 600 euro sul prezzo di listino, facendo scendere la cifra a 5.390 euro. Un budget ben lontano da quello necessario per acquistare una moto adventure, ma talvolta è utile dilazionare l’esborso in più rate. Kymco ha rinnovato le proprie collaborazioni con i partner finanziari Agos e Findomestic per ottenere prestiti a tassi agevolati.

Come comprare lo scooter: il quadro strumenti digitale dello scooter di Taiwan

Volendo c’è sempre la possibilità di rivolgersi al mercato dell’usato dove, è giusto ricordare, nel caso ci si rivolga a un rivenditore c’è l’obbligo di garanzia (oltre a quella della casa costruttrice se in corso di validità) mentre tra privati vale la formula “vista e piaciuta”. Fatto il dovuto preambolo parliamo di quotazioni: sui vari siti di annunci qualche DTX 360 si trova, ma non c’è l’imbarazzo della scelta, le quotazioni variano – ovviamente in base all’anno di immatricolazione e al chilometraggio – tra i 4.200 e i 4.700 euro.