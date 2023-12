Fuga dal caos... in sella al Kymco Xciting VS 400i. La prova

Veloce, confortevole, protettivo e versatile: una settimana in sella al Kymco Xciting VS 400i per scoprirne pregi e difetti

La mia preferenza per le moto rispetto agli scooter è fuori discussione, ma ci sono momenti dell’anno in cui la praticità, la versatilità e il riparo aerodinamico battono la passione. Uno di questi è senza dubbio la settimana di EICMA. Tangenziali imballate, fiera ed eventi da raggiungere in un baleno, pioggia da cui ripararsi (almeno un giorno di maltempo sembrerebbe essere obbligatorio, è scritto nelle stelle), per affrontare tutto questo ho scelto un Kymco Xciting VS 400: si sarà dimostrato all’altezza della situazione? Scopriamolo insieme.

Kymco Xciting VS 400: il nero opaco lo rende ancora più aggressivo

Senza dubbio la presenza scenica del Kymco Xciting VS è uno dei suoi punti di forza, il restyling recente lo ha reso ancora più sportiveggiante e simile al fratellone AK550 (qui la mia prova della versione Premium). Il colore nero opaco delle plastiche forse non metterà in risalto le linee, ma lo fa sembrare senza dubbio più aggressivo e filante. Guardandolo nei dettagli, non posso non notare la buona qualità dei materiali: le plastiche sono solide e ben assemblate, neanche lontanamente paragonabili a quelle del mio vecchio Dink 200i di inizio anni 2000, che appena vedevano il pavé in lontananza iniziavano a sgretolarsi. Anche da questi dettagli si intuisce il percorso fatto da Kymco: da proposta low cost, a protagonista tra gli scooter, ormai senza timori reverenziali nei confronti dei costruttori giapponesi o europei. Peccato per la rinuncia al sistema Noodoe, l’avevo apprezzato molto in occasione del primo contatto della versione S nel 2019, ora al suo posto c’è un display sì ricco d’informazioni utili ma privo di connettività e navigazione.

PRATICONE Ma non rientrano né il look sportivo, né la qualità percepita tra i requisiti minimi per le mia settimana da pendolare dalla Brianza a Rho Fiera, lo scooter per definizione è un mezzo pratico e l’Xciting può dire la sua anche sotto questo aspetto. Ok, forse il vano sottosella non è da record di categoria - c’è spazio per un casco integrale o uno zainetto con PC, non è sicuramente adatto ad un trasloco – ma i colpi di coda arrivano con due vani nel retroscudo (ormai molto rari) piuttosto profondi e chiusi da una serratura elettronica, parabrezza regolabile su 5 posizioni e il sistema d’avviamento keyless. Qui urge una precisazione: sono rimasto 15 minuti a cercare di capire come mai non funzionasse, sul manubrio c’è un pulsante per attivarlo, ricordatevi di schiacciarlo prima di iniziare a riempire d’improperi il vostro povero scooter.

Kymco Xciting VS 400: buono il riparo offerto dal parabrezza

TU VUÒ FA IL BICILINDRICO La praticità ha la sua importanza, ma dato che sono in eterna lotta contro le lancette dell’orologio, anticipare l’orario d’arrivo previsto da Google Maps non è importante, è l’unica cosa che conta, e dunque le performance giocano un ruolo fondamentale. In questo il Kymco Xciting VS 400 s’è dimostrato un valido alleato. Sotto le plastiche c’è un potente motore monocilindrico a singolo albero a camme raffreddato a liquido da 400 cc - per 34 CV di potenza massima a 7.250 giri/min e 37,5 Nm di coppia massima a 5.750 giri/min - capace di spostare con disinvoltura i 213 kg in ordine di marcia dello scooter. Per quanto riguarda il telaio la scelta di Kymco è piuttosto tradizionale, con un tubolare in acciaio e piastre stampate mentre è decisamente più atipica la scelta per quanto riguarda la forcella, tenuta assieme da una doppia piastra di sterzo, proprio come sui maxi scooter bicilindrici. Al posteriore torna la tradizione, con una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico.

Se l’aspetto è quello da “teppista”, il Kymco Xciting VS 400i in realtà è un perfetto compagno di commuting, o pendolarismo, se preferite l’italiano agli inglesismi. La posizione di guida è piuttosto attiva, quasi a dominare lo scooter – non la classica seduta da poltrona, per intenderci – ma non risulta scomoda, anzi, l’imbottitura della sella (alta 805 mm da terra) è confortevole e lo spazio dietro al retroscudo è buono, solo i veri spilungoni gradirebbero un po’ di spazio in più per le ginocchia. Un piccolo dazio da pagare per godere dell’ottimo riparo aerodinamico offerto dalla carenatura anteriore che, affiancata dal plexiglass regolabile molto ampio, garantisce temperature accettabili anche senza la classica copertina e un buon riparo dalle intemperie.

VEDI ANCHE

Kymco Xciting VS 400: la posizione in sella è confortevole

CAMPIONE DI COMBINATA Pronti-via, in sella le sensazioni positive continuano. Nonostante 213 kg siano un peso da scooterone, l’Xciting nella manche di slalom speciale della tangenziale all’ora di punta mi ha sorpreso: non avrà l’agilità di un ruota alta, ma si divincola con buona rapidità grazie al motore pimpante ma ben accordato alla trasmissione e agli specchietti furbamente posizionati sul manubrio. Quando il traffico si dirada, invece, si trasforma in un provetto “discesista”, mettendo in mostra un allungo invidiabile con punte di velocità anche superiori ai limiti consentiti sulle autostrade. Picco che viene raggiunto anche in tempi piuttosto brevi, agevolando i sorpassi, specialmente nel passaggio da 90 a 130 km/h, il tutto senza farvi vibrare le interiora. Ben fatto! Validi anche i consumi, in autostrada sempre attorno ai 20 km/l, mentre in extra urbano il dato dichiarato di 24 km/l non è affatto ottimistico, tutt’altro.

IL PREZZO DELLA SPORTIVITÀ Grazie a Dio nella vita non ci sono solo tangenziali infinite, le curve sono piacevoli anche se si è a cavalcioni di uno scooter. Qui emerge il lato più sportivo dell’Xciting: mi convince il bilanciamento dello scooter e si affrontano le curve, anche quelle veloci, con la sicurezza di un avantreno onesto e preciso, grazie anche alla doppia piastra di sterzo. Ma non basterebbe solo quello, una parte del merito va data alla taratura delle sospensioni, più vocate alla sportività che al comfort: non è come essere in sella ad una supersportiva, sia chiaro, le sconnessioni vengono filtrate discretamente dalla forcella mentre il doppio ammortizzatore posteriore è secco nella risposta… l’osso sacro alla lunga ne risente, specialmente se il pavé non è in buono stato.

Kymco Xciting VS 400: sportivo anche nella guida

L’ELETTRONICA AIUTA Buona la frenata, veramente potente da metà corsa della leva in poi e promosso l’ABS, mai troppo invasivo. Il controllo di trazione, escludibile, non è raffinato come quello delle moderne super sportive (i tagli sono un po’ bruschi) ma alla fine svolge la sua funzione, evitando di farvi ritrovare a gambe in aria su rotaie e strisce pedonali bagnate, tipiche di questa stagione.

Finiamo con i prezzi, oggettivamente sempre più alti anche tra gli scooter. Il Kymco Xciting VS 400i è ora di diritto tra i migliori della sua categoria, e come tale si fa pagare: 7.390 euro nella sola colorazione disponibile in nero opaco. Kymco, però, ci ha abituato ad adottare interessanti scontistiche su suoi modelli e l’Xciting non fa eccezione: 6.990 euro con la promozione “Selezione Speciale Full Extended”, questa e tutte le altre promozioni scooter le trovate qui.

KYMCO XCITING VS 400i Motore Monocilindrico, Euro 5 Cilindrata 400 cc Potenza 33,9 CV a 7.250 giri/min Coppia 37,5 Nm a 5750 giri/min Peso 213 kg o.d.m. Prezzo 7.390 euro

Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/12/2023