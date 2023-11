EICMA 2023: le novità allo stand Kymco raccontate da Luca Paletti. Il video

Kymco a EICMA 2023 porta la versione definitiva del Downtown GT e tante altre novità: il concept adventure su base AK550 ''CVL6'', lo Sky Town declinato in cilindrata 125 e 150 e il ciclomotore neo retrò Filly 50. Ne parliamo con Luca Paletti, responsabile ufficio stampa Kymco.

NOVITÀ CVL6 è il concept dello scooterone su base AK550 ma con velleità offroad: sospensioni a escursione maggiorata, pneumatici tassellati e manubrio tubolare. Di questo adventure non sappiamo ancora se e quando arriverà in Italia, al contrario dello Sky Town che arriverà adottando ruote da 14'' con motorizzazione 125 e 150 cc: uno scooter su cui Kymco punta molto perché punta su economicità e semplicità. Le novità non finiscono qui perché Kymco è da tempo allo studio di scooter elettrici con batteria estraibili: scopriamone di più nel video.

Pubblicato da Alessandro Moro, 10/11/2023