A EICMA 2023 arriva Sky Town 125/150, il commuter urbano di Casa Kymco

La kermesse di EICMA 2023 è un caleidoscopio di modelli di ogni genere e cilindrata. Dalle maxi enduro e sportive, alle crossover medie, fino a scooter di ogni cilindrata. E proprio in quest’ ultimo segmento, la quantità di proposte è ricca come al solito. Uno fra i costruttori storicamente più vivaci è Kymco, che anche quest’anno ci regala un bel po’ di sorprese. Una di queste è lo Sky Town, un modello tutto nuovo di commuter da città, che è disponibile nelle cilindrate 125 e 150. La Casa orientale, punta forte sugli scooter di medio/piccola cilindrata, quelli di grande volume, e scommettiamo che anche lo Sky Town avrà un bel successo, come alcuni suoi predecessori. Allora, andiamo a conoscere insieme questo scooter, che si prepara al debutto sotto i riflettori del Salone di Milano.

Kymco Sky Town 125/150: debutto a EICMA 2023 per il nuovo scooter di Taiwan

DESIGN GIOVANE E VIVACE Innanzitutto, buttiamo l’occhio sul design dello scooter asiatico e la prima cosa che salta all’occhio è la sua modernità complessiva. Piacciono le linee spigolose dell’avantreno che regalano un look pungente e attuale. C’è il grosso tunnel centrale che divide in due la pedana; un altro tocco di sportività, anche se riduce un po’ la comodità di una superficie più ampia e piatta per i piedi o per appoggiare qualcosa. La strumentazione è un bel display digitale di grandi dimensioni. Insomma, un carattere dinamico, sottolineato dai fianchi snelli e dalle luci a LED. Il grande cupolino offre una buona protezione dal vento e dalle prime gocce di pioggia, la sella è ampia sia per il pilota sia per il passeggero; quindi, voto più al comfort. Sotto di essa si apre un vano che può ospitare il casco e altri oggetti di prima necessità.

Kymco Sky Town 125/150: il quadro strumenti è un display digitale di grandi dimensioni

VEDI ANCHE

MOTORE NUOVO E PERFORMANTE Lo scooter è equipaggiato con un nuovo motore monocilindrico raffreddato ad aria che è stato sviluppato per essere performante e affidabile durante l’intenso utilizzo cittadino. Tra le novità, il nuovo albero a camme con design asimmetrico, progettato per ottimizzare il rendimento del motore e ridurre consumi ed emissioni. Omologato Euro 5+, il motore di 150 cc ha una potenza massima di 11,5 CV/8.500 giri e una coppia massima di 11,3 Nm/6.500 giri. Ma il nuovo Sky Town è disponibile anche nella cilindrata di 125 cc con potenza massima di 11 CV/8.500 giri e una coppia massima di 9,8 Nm/6.500 giri.

Kymco Sky Town 125/150: lo scooter asiatico promette comfort e buone performance

PRONTO PER LA JUNGLA URBANA Lato ciclistica, i due scooter sono identici con un solido telaio in tubi abbinato a una forcella telescopica e a un doppio ammortizzatore posteriore. Stesso dicasi per il peso di 117,5 kg, la capacità di 7 litri del serbatoio e la misura degli pneumatici da 110/70-14” davanti e 130/70-13” dietro. L’impianto frenante si avvale di un sistema con disco anteriore e posteriore, ma se il 150 ha l’ABS, il 125 è equipaggiato con il dispositivo di ripartizione della frenata CBS. Insomma, un nuovo modello partorito dall’instancabile produttore di Taiwan; adesso non resta che andare a vederlo presso lo stand Kymco durante le giornate della rassegna milanese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/11/2023