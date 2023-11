Nuovo Kymco Downtown 350GT: a EICMA 2023 debutta lo scooter "GranTurismo"

Allo stand Kymco di EICMA 2023 sfila sotto i riflettori anche il Downtown 350GT, lo scooter di media cilindrata che si presenta con un look attuale e numerose novità. Pensato per essere un affidabile compagno di viaggio sia nel classico commuting urbano, sia allungando il passo fuori città, il Downtown 350GT è un modello caratterizzato da una ricca dotazione di accessori e da alcuni accorgimenti per incrementare il comfort durante la guida. Andiamo a scoprire insieme le novità più importanti a bordo dello scooter di Taiwan.

Kymco Downtown 350GT: a EICMA 2023 debutta lo scooter della Casa di Taiwan

DESIGN FILANTE E SPORTIVO Il nuovo Downtown 350GT mostra subito il suo carattere vivace con un look creato da linee tese, ma con uno scudo di grosse dimensioni per proteggere meglio pilota e passeggero. I fari full LED hanno uno sviluppo verticale e gli indicatori di direzione sono a filo per una maggiore pulizia della linea. Anche il parabrezza è ampio, è ha una forma arrotondata per ridurre le turbolenze aerodinamiche all’altezza del casco. La presenza del tunnel centrale riduce lo spazio per appoggiare qualche oggetto sulla pedana, che è divisa in due, ma lo spazio per i piedi è davvero abbondante, da trovare sempre la giusta posizione. Piacevole il profilo dello scooter, con forme equilibrate e che chiudono in una bella coda affusolata. La sella su due piani è ampia e piuttosto bassa da terra (775 mm) in modo da ospitare comodamente i due passeggeri e garantire un buon appoggio dei piedi per terra di chi è alla guida. Sotto di essa trova spazio un vano molto capiente e con rivestimento antiscivolo che può ospitare un casco integrale, un casco jet e altri oggetti di prima necessità.

Kymco Downtown 350GT: il quadro strumenti è un display TFT ben visibile

BICILINDRICO PRESTANTE E POCO ASSETATO Il motore del nuovo Kymco Downtown 350GT è un monocilindrico 4T, monoalbero, 4 valvole di 321 cc raffreddato a liquido omologato Euro 5+, che offre buone prestazioni complessive. I suoi 28,3 CV di potenza massima per un picco di coppia di 30 Nm si abbinano a un peso a secco di 170 kg e sono perfetti sia in città sia per spingersi fuori dalla cerchia urbana. Il costruttore asiatico promette vivacità e agilità per tirarsi fuori da ogni situazione nel traffico più congestionato, come su statali e autostrade. Il consumo dichiarato è di 26 km/litro che si traducono in circa 325 km di autonomia grazie al serbatoio da 12,5 litri.

Kymco Downtown 350GT: piacere di guida grazie a tecnologia e sicurezza

CICLISTICA ROBUSTA E COLLAUDATA Se il motore promette buone performance, altrettanto ci possiamo aspettare dal reparto ciclistico, studiato per offrire comfort in città e piacere di guida su strade più veloci. Il solido telaio in tubi e abbinato a una forcella teleidraulica con escursione di 110 mm e un doppio ammortizzatore posteriore con escursione di 108 mm. I cerchi hanno un diametro di 15” davanti e 14” dietro per pneumatici rispettivamente da 120/70 e 140/70. Il quadro tecnico si completa con un impianto frenante con disco da 260 mm sull’anteriore e 240 mm sul posteriore, con ABS a doppio canale. La sicurezza è sottolineata anche dal controllo di trazione TCS di serie. Lato tecnologico, il Kymco Downtown 350GT si avvale di un quadro strumenti TFT con compatibilità per il navigatore satellitare, porta USB per la ricarica dello smartphone, il comodissimo cruise control e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/11/2023