Kymco KRV 200: il piccolo scooter che si crede un maxi. La prova

Kymco KRV 200 non sa di essere uno ''scooterino'' 200. Lui pensa di essere un maxi sportivo: sfodera un design molto personale, davvero sportivo e moderno, che fa il pari con soluzioni a livello tecnico interessanti per il segmento, una su tutte il PMT – acronimo di Power Transmission Module – vale a dire blocco motore e trasmissione ancorati in modo fisso al telaio, soluzione in controtendenza tra gli scooter e utilizzata solo su alcuni maxi. Vi racconto come va Kymco KRV 200 nella prova, tra pregi, difetti e consumi.

Il KRV 200 non si omologa di certo alla massa e scende in campo con un look davvero piacevole, sportivo e moderno: scudo basso, manubrio tubolare a vista, bella firma del faro a LED anteriore a mimare una V davanti, dietro un codino appuntito con un faro sdoppiato. Se l'occhio vuole la sua parte non si può dire che il KRV non faccia del suo meglio. Anche quanto a qualità percepita, davvero niente male: bella la sella con impunture rosse, così come le leve ben sagomate e la doppia strumentazione con un LCD e un display più piccolo fissato direttamente sul manubrio. Anche la dotazione ciclistica balza all'occhio: freni a margherita, forcellone bi braccio in alluminio, ammortizzatore posteriore laterale... Non mancano fari Full LED e sistema keyless – un po' macchinoso sulle prime, ma sul funzionamento torno tra poco – cui è demandata l'apertura della sella e del tappo benzina.

Kymco: il KRV 200

Il motore del KRV è un monocilindrico 4T da 175 cc raffreddato a liquido: 17 CV di potenza massima a 8.000 giri/min e 15,6 Nm di coppia a 6.250 giri/min, per una velocità massima di 107 km/h. A tenere a bada le prestazioni ci pensano ABS a due canali e controllo di trazione disinseribile, mentre la ciclistica può contare su un telaio in tubi d'acciaio e un forcellone in alluminio che lavorano davanti con una forcella da 33 mm, dietro con un mono posizionato lateralmente. Atipica per uno scooter anche la distribuzione dei pesi 50/50, mentre il baricentro del KRV è, a detta di Kymco, il più basso della categoria. Completano il quadro il serbatoio carburante è da 7,4 litri e il peso in ordine di marcia di 143 kg.

Se il KRV attira lo sguardo per merito del suo stile, davvero aggressivo e moderno, anche le prime sensazioni in sella sono più che positive. Il ponte di comando è semplice ma molto curato. Il KRV 200 è bello e (im)possibile ma, come tutte le cose belle, chi lo guida deve essere pronto ad alcune rinunce in nome di queste scelte estetiche, in primis la scarsissima protezione aerodinamica. Chi bello vuole apparire un po' deve soffrire recita il detto, ed è proprio così con questo Kymco che, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe da uno scooter, lascia al freddo: con quello scudo affilato e privo del benché minimo plexi, infatti, l'aria arriva tutta sul busto e d'inverno son dolori... Anche il retroscudo, in controtendenza rispetto al segmento, è aperto: una specie di tasca sul lato destro (c'è una presa USB), mentre a sinistra c'è il tappo della benzina.

IN SELLA Insomma, l'avrete capito, KRV 200 è uno scooter molto particolare e non vi coccolerà come altri suoi simili. In compenso, però, è molto ospitale nonostante le sue dimensioni compatte: la comoda sella a 800 mm da terra è raggiungibile dai più – soprattutto scorrendo in avanti – e la pedana piatta lascia spazio anche a zaino o borsa, con un pratico gancio che spunta dal retroscudo. Anche un eventuale passeggero non è troppo sacrificato: la porzione di sella è discreta e per lui ci sono pedane in alluminio con un meccanismo ''a pressione'' che trasmette qualità.

Kymco KRV 200: la prova

MACCHINOSO Certo, quando parto la prima volta qualche perplessità ce l'ho. Il manettino keyless è pratico, ma per ''attivarlo'' devo prima premere un tasto sul blocchetto di sinistra. Non elimina la praticità del sistema – la chiave resta comunque in tasca – però sulle prime rallenta e un po' disturba. Apprezzo tanto, invece, l'apertura della sella automatica tramite il manettino del sistema di accensione: basta ruotarlo verso sinistra e la sella mi sale su da sola. Grande comodità! Tra l'altro non è niente male quanto a capacità di carico: nel sottosella c'è spazio per un casco integrale.

VIVACE Sportivo ed estremo (quasi) come una supercar, il piccolo Kymco KRV 200 non delude lato motore e ciclistica. Il primo è reattivo alle manate di gas, anche se la trasmissione è morbida e non attacca subito, scongiurando così il rischio di lanciare il pilota in erba nell'auto che lo precede. L'accelerazione è vivace, così come l'indole quando si tratta di entrare nelle rotonde: i cerchi da 13'' con gomme 110/70 e 130/70 aiutano a scorrere decisi verso la curva, dove il KRV risulta stabile e preciso. Le sospensioni lavorano di concerto, perché non sono molto morbide e mantengono l'assetto dello scooter rigoroso, sacrificando qualcosa al comfort in nome di questa sportività non celata: su buche e avvallamenti la risposta è secca.

CONCLUSIONI Estetica davvero personale, qualità sopra la media e buone prestazioni fanno del Kymco KRV 200 uno scooter davvero interessante. Lo vedo un'ottima soluzione per i giovani piloti a caccia di uno scooter diverso dal solito, un mezzo compatto da sola città o quasi però, per via della sua ridotta attitudine ai trasferimenti in extraurbano. Rispetto ad altri scooter, infatti, sacrifica sull'altare dell'estetica la protettività tipica degli scooter e poi... e poi c'è il prezzo.

Kymco KRV 200 è disponibile a un prezzo di 4.890 euro. Una cifra che lo pone in concorrenza diretta con un prodotto come Aprilia SR GT 200, mentre a più buon mercato c'è il cugino taiwanese SYM Mamba 160.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/01/2024