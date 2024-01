Kymco Agility 125 S: perché è tra gli scooter più venduti? La prova

Kymco Agility, il secondo scooter 125 più venduto in Italia – qui le classifiche delle vendite 2023 – si evolve in Agility S. Semplicità sì ma look più moderno, per uno scooter che punta su facilità e agilità – manco a dirlo – costi di gestione contenuti e prezzo basso che più basso non si può. Vi racconto come va dopo averlo utilizzato nel casa-lavoro per una settimana.

Semplice, ma moderno e curato. Fari a LED – che illuminano molto bene – freni a disco su entrambe le ruote, pedane passeggero con pulsante per l'apertura. Kymco Agility S 125 alza persino l’asticella rispetto all’Agility R16: la strumentazione, dal display analogico di quest’ultimo, si eleva a un LCD sdoppiato con livello carburante, spia della riserva... le info importanti ci sono. Unica caduta di stile? Il cavalletto laterale con ritorno automatico: quando si estende bisogna assicurarsi di accompagnarlo fino al contatto con l’asfalto perché potrebbe “scappare” in un attimo verso l’alto... una soluzione poco pratica e in qualche frangente perfino pericolosa, meglio usare il centrale.

In sella all'Agility 125 S

Il motore del Kymco Agility 125 S è un monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria. Sono 125 i cc, per una potenza massima di 10,6 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 9,3 Nm a 7.000 giri. Il serbatoio da 7 litri, unito a consumi dichiarati di 42 km/litro, promette un'autonomia di quasi 300 km. Il piccolo propulsore è inserito in un telaio tubolare in acciaio con piastre, quest'ultimo lavora con una forcella tradizionale da 37 mm e una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico. Sottili cerchi da 16'' e 14'' con pneumatici 100/80 e 120/80 e dischi su entrambe le ruote, davanti da 260 mm e dietro da 240, con la frenata combinata CBS.

Prima di partire giusto uno sguardo alla capacità di carico. Il sottosella – che si apre con la chiave e non con un pulsante – è spazioso e accoglie un casco jet e un antipioggia. A riprova delle buone dimensioni del vano, anche un modulare, aprendo la mentoniera in avanti, può entrare. Se aveste bisogno di ulteriore spazio, niente paura, l'Agility è piccolo ma ha la capacità di carico di una monovolume: c'è anche il bauletto da 33 litri, capace di accogliere un casco integrale. La sella – 805 mm di altezza – è bassa e si stringe tanto nella parte avanzata, rendendo facile a tutti arrivare al terreno. Nella parte centrale è ampia, morbida e, a dispetto delle dimensioni contenute dello scooter, anche chi come me è 180 cm si inserisce bene e non corre il rischio di entrare in contatto col manubrio, nonostante l'ottimo raggio di sterzo.

SI PARTE All'avvio l'Agility si conferma amico anche del neofita, dimensioni e peso non spaventano, ma anche il motore ha un attacco morbido, merito della trasmissione: anche ruotando un po' la manopola salgono i giri, ma lo scooter non si muove e la frizione non attacca. Una caratteristiche che permetterà anche a chi non è esperto di trovare confidenza nelle prime partenze e di evitare il peggio quando ci si muove nello stretto, tra auto in fila e simili. Una volta partito, però, il piccolo monocilindrico spinge bene, risultando brillante e assicurando buone accelerazioni. La velocità massima è dichiarata in 90 km/h e, in fin dei conti, per uno scooter fatto per città e dintorni le prestazioni risultano assolutamente interessanti.

Kymco Agility 125 S: la prova dello scooter ruota alta

DA GIOVANI Il piccolo Kymco 125 non delude neanche in fatto di frenata: a fermare i 134 kg in ordine di marcia ci pensano la coppia di dischi con sistema CBS. Bloccare l'anteriore è difficile, mentre il freno posteriore... mi ha fatto tornare adolescente! Senza ABS, infatti, azionando energicamente la leva, si incappa facilmente nel bloccaggio: grazie a una buona potenza del disco è facile esibirsi in belle ''sgommate'', uno spasso! Ma torniamo coi piedi per terra... Una bella pedana piatta offre spazio per borse o casse d'acqua, ma lo scudo piccolo e la mancanza di un plexi tengono ai minimi sindacali la protezione aerodinamica: per chi usa lo scooter in città anche d'inverno serve il parabrezza, e magari anche una bella copertina per le gambe.

UN DURO Ruota alta, peso e dimensioni contenute sono belle carte da giocare alla voce destrezza e infatti l'Agility tiene fede al suo nome: tanta maneggevolezza, ma anche una buona precisione tra le curve, per merito di sospensioni dalla taratura sostenuta. La controparte è che gomme ''smilze'' e sospensioni rigide limitano il comfort, soprattutto dietro: quando la strada si rovina, la risposta della coppia di ammortizzatori è secca.

Ovviamente il miglior pregio dell'Agility 125 S oltre a facilità e agilità e il prezzo: 2.790 euro, una cifra davvero contenuta con la quale ci si porta a casa uno scooter tutta sostanza e dalle buone prestazioni. Due le colorazioni, blu petrolio come quello della prova e sabbia.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/01/2024