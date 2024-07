Kymco Downtown 350 GT: il perfetto pendolare. Prova e Cool Factor

A spadroneggiare nelle classifiche di vendita sono gli scooter a ruota alta, leggeri e maneggevoli, capaci di infilarsi ovunque. Ma come la mettiamo quando per lavoro o tempo libero bisogna affrontare anche tangenziali e autostrade, magari con la borsa per la palestra al seguito? Qui il regno degli scooter urbani termina e inizia quello dei GT, tra questi rientra anche il nuovo Kymco Downtown 350 GT, l’ultimo arrivato nella gamma del colosso taiwanese e protagonista del nostro format “Cool Factor”. Qual è il suo? Secondo me la praticità, ora vi racconto tutto.

Kymco Downtown 350 GT: 3/4 anteriore

Il display LCD del Downtown 350 GT

Kymco Downtown GT 350 non passa certo inosservato: ha linee moderne, tendenti allo sportivo, con finiture curate e un aspetto solido e robusto. Il nero lo fa sembrare più elegante e discreto, volendo c’è anche sabbia, che forse riesce a fare rendere al meglio il lavoro dei designer. Il look moderno è affiancato da tecnologia semplice ma utile: controllo di trazione, strumentazione LCD a retro illuminazione negativa ricca di informazioni e sempre molto leggibile, doppia presa USB – quella di tipo C è nascosta in maniera furbissima sotto ad un coperchietto di solito ornamentale – e a chiudere il quadro il sistema d’avviamento keyless. Sì, qualche competitor nipponico ha introdotto connettività e navigazione, ma la loro utilità non è sempre una priorità per l’utente finale.

Due caschi integrali e c'è ancora spazio: il sottosella di Downtown 350 GT

Ma come ben saprete più che bello uno scooter deve essere pratico, e sotto questo aspetto il Downtown ha tante frecce al suo arco. Prima su tutte l’enorme spazio nel sottosella, per certi versi anche più capiente di certe utilitarie, al suo interno c’è spazio per 2 caschi integrali e altri piccoli oggetti utili allo scooterista, come l’antipioggia, l’antifurto o un doppio paio di guanti. Per gli oggetti da tenere a portata di mano vi sono 2 vani “svuota-tasche” nel retroscudo, peccato però che non siano comandati dalla chiusura dello scooter; occhio a dimenticarvi dentro oggetti di valore, al ritorno potreste trovare brutte sorprese. La presenza del serbatoio crea il classico tunnel tipico degli scooter GT, ma con un po’ di perizia uno zainetto o una borsa può essere trasportata per piccoli tratti guadagnando ulteriore praticità.

Kymco Downtown 350 GT: vista laterale

Sotto le plastiche eleganti c’è uno schema collaudato per quanto riguarda motore e ciclistica. Il cuore pulsante è un monocilindrico – condiviso con il gemello adventure DTX – da 321 cc, per 28,6 CV e 30 Nm di coppia, un’unità ormai consolidata nella gamma Kymco, oltre che apprezzata per qualità dinamiche e consumi ridotti ma poi ci arriviamo, ora aggiornata alla normativa Euro 5+; mentre lo scheletro è formato da un telaio tubolare in acciaio affiancato da una forcella telescopica all’anteriore e da una coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico. Il peso in ordine di marcia, ovvero con il 90% del serbatoio da 12,5 l riempito di “verde”, è di 185 kg e a fermarli ci pensa l’accoppiata di dischi da 260 e 240 mm.

Il Downtown 350 GT in città

Appena salito in sella ho apprezzato la posizione di guida: comoda, rilassata, adatta anche agli spilungoni, che spesso si trovano con il manubrio o il retroscudo nelle ginocchia. La sella a 780 potrebbe sembrare abbordabile, in realtà il rovescio della medaglia è rappresentato da una sella piuttosto ingombrante e che forza un angolo al cavallo maggiore. Io dal mio 1,74 m tocco con le punte, per fortuna il peso dello scooter è contenuto – per essere un GT di media cilindrata – e ben distribuito. Come detto, tra i punti di forza del Downtown GT c’è senz’altro l’accoppiata motore trasmissione, che garantisce accelerazione brillante, soprattutto ai bassi regimi, perfetta per scattare al semaforo e lasciare indietro le auto. La gestione degli spostamenti a bassa velocità è davvero semplice, grazie alla perfetta calibrazione della frizione e del gas, entrambi davvero a punto. Nonostante le dimensioni, poi, quando il traffico si fa più congestionato nessun problema: la silhouette e il posizionamento degli specchi retrovisori, oltre al raggio di sterzata contenuto, lo rendono un agile slalomista. E giunti a destinazione parcheggiare con il cavalletto centrale non richiede forza erculea.

COMFORT E SICUREZZA Parlando di comfort, questo Kymco non scherza. Le sospensioni fanno un ottimo lavoro nell'assorbire le buche più dolci (e sappiamo tutti quanto le nostre strade ne siano piene), sulle asperità più acute – come i crateri che si aprono sulle nostre strade dopo i temporali o i tombini disassati – si soffre un po’, specialmente al posteriore. Se viaggiate spesso con il passeggero ricordate di agire sui registri del precarico. Passiamo ora ai consumi, argomento sempre caro a noi scooteristi. Il Downtown GT 350 non delude neanche qui: con un po' di attenzione al polso destro, si riescono a fare tranquillamente 25-27 km/l in città. Tradotto: potrete fare un bel po' di strada prima di dover cercare un distributore. Veniamo alla sicurezza, tema sempre importante. L'ABS di serie fa il suo dovere egregiamente, permettendovi frenate sicure anche sull'asfalto bagnato o scivoloso. E le luci? Beh, i fari a LED non solo danno un tocco di modernità al frontale, ma illuminano davvero bene la strada di notte.

Kymco Downtown 350 GT in curva

Un aspetto che potrebbe interessare molti è la versatilità. Il Downtown GT 350 si trova a suo agio in città, certo, ma non disdegna qualche gita fuoriporta nel weekend. Certo, non è fatto per macinare centinaia di chilometri in autostrada, ma per una gita al mare o in collina è perfetto. La stabilità alle velocità autostradali è buona, anche se oltre i 110-120 km/h inizia a sentirsi un po' di vibrazione. Ma veniamo a un punto cruciale: il piacere di guida. Perché va bene la praticità, va bene il comfort, ma alla fine quello che conta è quanto ci si diverte in sella, no? E qui il Downtown GT 350 non delude. La risposta del gas è pronta, lo sterzo è preciso e il feeling con la strada è buono. Non è uno scooter sportivo, intendiamoci, ma offre quel giusto mix di brio e stabilità che rende piacevole ogni spostamento, che sia il tragitto casa-lavoro o una gita fuori porta.

Downtown 350 GT

In conclusione, cosa possiamo dire di questo Kymco Downtown GT 350? Beh, è uno scooter che fa quello che promette: offre un'ottima soluzione per chi cerca un mezzo pratico per la città ma non vuole rinunciare a qualche scappata fuoriporta. Non è più tra i più economici con i suoi 5.790 euro di listino, ma qualità costruttiva, rete vendita e assistenza sono di un altro livello rispetto ad altri competitor cinesi e non solo. È perfetto? No, ma quale mezzo lo è? Ha i suoi piccoli difetti, come abbiamo visto, ma nel complesso è un prodotto solido e ben riuscito. Se state cercando uno scooter di media cilindrata che sia versatile, comodo e con un pizzico di brio, il D3owntown GT 350 merita sicuramente di essere preso in considerazione.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 11/07/2024