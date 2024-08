Kymco fa sul serio con lo scooter adventure: ecco il CV-R5

Le moto adventure sono ormai le preferite, il loro gradimento è talmente diffuso da aver influenzato ciò che, sulla carta, è diametralmente opposto per filosofia: lo scooter. Aspetto estetico a parte, ha senso trasformare in all-terrain uno scooter? La risposta è sì, dato lo stato pessimo di alcune strade cittadine ed extra urbane e allora via agli scooter con ruote cicciotte e tassellate, manubri in vista e – in alcuni casi – meccaniche più simili a moto che a scooter. X-ADV ha fatto scuola e come compagno di classe potrebbe presto trovarsi un taiwanese: il Kymco CV-R5, recentemente presentato al Nangang Exhibition Hall di Taiwan.

Kymco CV-R5, vista posteriore

LOOK DA DURO Ad oggi il ruolo di scooter adventure all’interno della gamma Kymco è ricoperto dal Kymco DT-X360, che dell’esploratore ha solo l’aspetto, dato che la meccanica è in condivisione con la versione stradale Downtown 350. Il nuovo CV-R5 è tutt’altra cosa… anche nell’aspetto. Lo guardi davanti e con quelle plastiche dal sapore africano (e anche un po’ Norden), il manubrio alto, la forcella rovesciata in vista, hai quasi l’impressione di osservare una nuova maxi enduro, ma basta cambiare prospettiva, magari spostandosi sulla vista laterale, per scorgere la pedana e il tunnel centrale, tipico degli scooter. Spostandosi al posteriore però torna la moto, con scarico alto, forcellone di stampo motociclistico e coda che punta verso il cielo.

MOTORE E CICLISTICA Nuovo il look, nuova anche la meccanica: il nuovo CV-R5 è spinto da un inedito motore da 427 cc di cilindrata e 40,2 Nm di coppia massima a 5.000 giri. Non è ancora chiaro se si tratti di un’evoluzione del motore monocilindrico G5, ormai super collaudato, o di un motore sviluppato da un foglio bianco, magari bicilindrico. Di livello la dotazione ciclistica, la forcella a steli rovesciati assicura buona escursione, abbinata al posteriore con un forcellone con sistema PTM (Pivoting Torque Management). Il telaio potrebbe essere derivato da quelli dei maxi sportivi AK550, con il motore posizionato all’interno della struttura. Completano il quadro grandi dischi freno all’anteriore, morsi da pinze radiali.

Kymco CV-R5, il nuovo scooter adventure a EICMA?

DOTAZIONE Non c’è dubbio che il nuovo CV-5R sarà uno scooter premium, dunque come tale sarà la dotazione, con luci LED, TFT, controllo di trazione e cruise control, anche se al momento si tratta solo di un prototipo, dunque è lecito mantenere un po’ di dubbio. Quando lo potremo vedere in configurazione definitiva? Sarebbe un bel regalo per i 60 anni di storia dedicarsi una presentazione in grande stile durante EICMA 2024.