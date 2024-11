Kymco AK575 Premium 2025: come cambia il maxi scooter sportivo

Uno dei trend di EICMA 2024 è l'arrivo dell'omologazione Euro 5+ per tutti i nuovi modelli, con l'occasione tanti ne hanno approfittato per aggiornare a affinare i propri veicoli, tra questi anche Kymco, che ha presentato durante la kermesse milanese il nuovo AK 575 Premium.

Kymco AK575 Premium 2025, il frontale è protettivo e il plexiglass si regola elettricamente

L'AK 575 Premium 2025conferma l'impostazione da gran turismo introdotta nel 2023, con carenature più ampie e protettive ma sempre sportiveggiati. La dotazione include sella e manopole riscaldabili, ABS cornering, Ride by Wire con power mode multipli, controllo trazione, cruise control e sistema Noodoe Navigation, oltre al parabrezza regolabile elettricamente in altezza anche in movimento. La vera novità è il display con tecnologia IPS per una migliore leggibilità e nuove grafiche.

PRATICO Il maxi scooter sportivo di Kymco è dotato di sistema Keyless per un accesso senza chiave ai vani e per l'accensione. Nessuna modifica per quanto riguarda il vano sottosella, che può contenere un casco integrale più altri oggetti come in passato, mentre nel retroscudo è presente un cassetto con presa USB.

Kymco AK575 Premium 2025, l'aumento di cilindrata è chiaro fin dal nome

Come lascia intendere chiaramente il nome, il motore del nuovo AK 575 è cresciuto nella cilindrata. Il bicilindrico parallelo, ora omologato Euro 5+, sale fino a 574,2 cc, mantiene la potenza di 51 CV a 7.500 giri/min ma aumenta la sua coppia massima fino a 55 Nm a 6.000 giri, numeri che gli consentono di raggiungere e superare i 160 km/h. La trasmissione è a cinghia e offre tre modalità di guida: ''Sport'' con TCS attivo/disattivo e ''Rain'' con TCS attivo.

NON ROMPERE L'EQUILIBRIO Come dice il famoso detto ''squadra che vince non si cambia'', Kymco conferma in toto la ciclistica del suo scooter sportivo top di gamma, con telaio in alluminio abbinato alla forcella telescopica idraulica da 41 mm all'anteriore e al forcellone bibraccio in alluminio al posteriore. Monta cerchi da 15'' con pneumatici 120/70 anteriore e 160/60 posteriore. L'impianto frenante Brembo prevede doppio disco da 270 mm anteriore e disco singolo da 260 mm posteriore, gestiti da ABS Cornering Bosch 9.1. Nonostante sia un maxi scooter, risulta maneggevole grazie all'altezza sella di 790 mm. Pesa 240 kg in ordine di marcia e ha un serbatoio da 14,5 litri. Le dimensioni sono 2.200 x 795 x 1.494 mm con interasse di 1.580 mm.

Kymco AK575 Premium 2025 vista laterale

Al momento della presentazione non sono ancora stati rivelate informazioni ufficiali sull'arrivo nelle concessionarie e sul prezzo di listino. Date le modifiche introdotte è probabile un leggero incremento di prezzo rispetto agli attuali 11.990 euro necessari per acquistare AK 550 Premium.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/11/2024