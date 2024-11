Kymco, non solo scooter: a EICMA 2024 la moto KMN 125

Pensata per i giovani motociclisti, ha una buona ciclistica e un motore da 15 CV: ecco Kymco KMN 125 in video da EICMA 2024

Non solo scooter per il marchio Kymco, che porta a EICMA 2024 la nuova KMN 125, una moto naked dall'aspetto sportivo pensata per i giovani motociclisti. Adotta un telaio dal design sportivo, che ricorda quello delle moto di cilindrata superiore, un monoammortizzatore regolabile, una forcella a steli rovesciati e cerchi da 17''.

VEDI ANCHE

COME È FATTA Il suo look è assolutamente ricercato, con un bel gruppo ottico full LED con DRL e con un display digitale dotato di una doppia presa USB (e USB-C). A spingere la KMN 125 ci pensa un monocilindrico raffreddato a liquido omologato Euro5+, da 15 CV e 12 Nm di coppia, mentre l'altezza della sella è fissata a 780 mm. Dunque, moto compatta, leggera e maneggevole, di cui però non è stato ancora comunicato il prezzo.

Pubblicato da Francesco Irace, 08/11/2024