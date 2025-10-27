Kymco XTerra350: lo scooter adventure arriva ad ampliare la gamma

Il nuovo scooter adventure Kymco XTerra 350 spicca per tecnologia e prestazioni. Caratteristiche, prezzo e data d'arrivo

La gamma di scooter adventure Kymco inizia a farsi sempre più ricca, seguendo il trend del momento. Purtroppo del CV-R5 presentato lo scorso anno si sono perse le tracce, ma al fianco del DT-X arriva il nuovo XTerra 350. Il nuovo arrivato si fa notare per design, dotazione ancora più adatta all’avventura, motore performante e tecnologia di prim’ordine, senza rinunciare alla praticità. Scopriamo insieme com'è fatta, quando arriva e quanto costa.

Design e dotazione, tra praticità e avventura

Il nuovo XTerra350 rispetto al CV-R5 è più legato al mondo scooter che motociclistico, anche se i richiami al mondo adventure non mancano, come i paramani, il manubrio di stampo motociclistico lasciato in vista o la forcella a steli rovesciati con foderi dorati.

Kymco Xciting X 350, dettaglio dello strumento TFT

Nonostante ciò, il nuovo scooter di Kymco non rinuncia alla praticità, con un sottosella capace di ospitare un casco adventure e dotato di luce di cortesia e chiusura ammortizzata, un doppio vano portaoggetti nel retroscudo, plexi regolabile elettiricamente e manopole riscaldabili.

Dal punto di vista tecnologico il Kymco XTerra 350 si fa notare per la sua completezza, con luci full LED con DRL, display TFT da 7 pollici, doppia presa USB (A e Type-C), chiave keyless, doppia dash cam (anteriore e posteriore) e controllo di trazione, disinseribile in caso di necessità.

Motore e ciclistica, i numeri di Xciting X

A spingere il nuovo XTerra 350, contrariamente a quanto possa far pensare il nome, non c'è il motore dell'Xciting 400, bensì il motore monocilindrico da 321 cc, con distribuzione SOHC, 4 valvole e raffreddamento a liquido del Dowtown GT. La potenza massima è di 28,6 CV a 7.250 giri/min, il picco di coppia massima è di 30 Nm a 6.000 giri/min, stando alla scheda tecnica rilasciata dal costruttore.

Kymco Xciting X 350, gli pneumatici sono leggermente tassellati

Nonostante l'ispirazione avventurosa, dal punto di vista della ciclistica il nuovo scooter ADV di Kymco è piuttosto legato al mondo scooter, pur non privandosi di soluzioni tecniche di spicco. Il telaio in acciaio è abbinato ad una forcella a steli rovesciati, abbracciata da una doppia piastra di sterzo, al posteriore la coppia di ammortizzatori è regolabile nel precarico molla. I cerchi in lega leggera sono in misura 15-14”, calzati da pneumatici da 120/70-15 all’anteriore e 140/70-14 al posteriore con disegno leggermente scolpito, adatti a piccole uscite lontano dall'asfalto, i freni sono a disco, con la pinza anteriore ad attacco radiale.

Ergonomia e dimensioni dello scooter adventure

Le dimensioni sono da maxi, quasi quelle di un bicilindrico, eppure il peso in ordine di marcia si ferma a 197 kg (il serbatoio è da 14 litri), buona notizia per chi non ha il fisico da corazziere, come lo sono anche il manubrio largo e vicino al busto del guidatore e la seduta a 805 mm da terrra. Buona la dotazione per viaggiare, anche in coppia, con il passeggero ben ospitato su una porzione di sella dedicata, con pedane a scomparsa e maniglioni integrati nel portapacchi.

Prezzo e data d'arrivo

Kymco Xciting X 350, lo stile adventure si nota dai paramani e dalla forcella rovesciata

Al momento Kymco non ha ancora ufficializzato la data d'arrivo in commercio del suo Xterra né il prezzo di listino ufficiale. Dotazione ricca e buone finiture fanno pendere il pronostico attorno ai 6.800 euro, non troppo distante dal best seller di categoria Honda ADV 350.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/11/2025