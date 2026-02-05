Honda ADV350 2026: svelato il prezzo dello scooter medio adventure

Honda ADV350 2026si è aggiornato – qui vi abbiamo raccontato tutte le novità – ma ora scopriamo anche il suo prezzo. Quanto costa lo scooter medio di Tokio con vocazione adventure? Se ve la siete persa, qui trovate la prova dei nuovi Honda SH125i e SH150i 2026.
Honda ADV350 2026: colori, versioni e prezzi
Honda ADV350 2026 Special Edition
Honda ADV350 2026 è disponibile in 3 colorazioni, Matte Coal Black Metallic, Iridium Grey Metallic e Matte Pearl Cool White, al prezzo di 7.190 euro (confermato quello del model year 2025). ADV350 Special Edition 2026, nella livrea Pearl Falcon Grey – immagine qui sopra – è in vendita a 7.290 euro. Per entrambe le versioni di ADV350 2026 l'equipaggiamento Smart Top Box, con bauletto ''intelligente'' fornito di serie. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Honda, cliccando qui.