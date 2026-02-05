Honda ADV350 2026: svelato il prezzo dello scooter medio adventure

Honda ha svelato i prezzi di ADV350 2026, il suo scooter adventure medio: scopriamo quindi colori, versioni e quanto costa

Honda ADV350 2026si è aggiornato – qui vi abbiamo raccontato tutte le novità – ma ora scopriamo anche il suo prezzo. Quanto costa lo scooter medio di Tokio con vocazione adventure? Se ve la siete persa, qui trovate la prova dei nuovi Honda SH125i e SH150i 2026.

Honda ADV350 2026: colori, versioni e prezzi

Honda ADV350 2026 Special Edition

Honda ADV350 2026 è disponibile in 3 colorazioni, Matte Coal Black Metallic, Iridium Grey Metallic e Matte Pearl Cool White, al prezzo di 7.190 euro (confermato quello del model year 2025). ADV350 Special Edition 2026, nella livrea Pearl Falcon Grey – immagine qui sopra – è in vendita a 7.290 euro. Per entrambe le versioni di ADV350 2026 l'equipaggiamento Smart Top Box, con bauletto ''intelligente'' fornito di serie. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Honda, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/02/2026