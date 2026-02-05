Honda Forza 350: ecco i prezzi del model year 2026

Honda Forza 350 2026, alla scoperta di colori, versioni e prezzi dello scooter medio di Tokio, inclusa la versione Deluxe

Honda Forza 350 2026si è presentato con nuove colorazioni, confermando la scheda tecnica del 2025 – ve ne abbiamo parlato qui – ma ora torna da noi per i prezzi: scopriamo quanto costa.

Honda Forza 350 2026: i prezzi (anche della versione Deluxe)

Forza 350 2026 è disponibile in 4 livree, Pearl Cool White, Pearl Falcon Grey, Matte Carnelian Red Metallic e Matte Cynos Grey Metallic, tutte in vendita al prezzo di 6.490 euro. Honda Forza 350 Deluxe 2026, nella colorazione Pearl Nightstar Black, offerta con il bauletto Smart Top Box da 45 litri, è disponibile al prezzo di 7.190 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Honda, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 07/02/2026