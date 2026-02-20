Cfmoto 1000MT-X 2026: svelato il super prezzo della maxi

Cfmoto 1000MT-X 2026, la nuova maxi enduro cinese, in arrivo nella primavera, sarà proposta a un prezzo super

Cfmoto ha presentato la 1000MT-X a EICMA – ve l'abbiamo raccontata qui – e ora è quasi pronta per arrivare in Italia a un prezzo super: scopriamo quanto costa.

Cfmoto 1000MT-X 2026: data di arrivo e prezzo

CFMOTO 1000MT-X, vista laterale

La nuova 1000MT-X 2026 arriverà nei concessionari Cfmoto in primavera con un incredibile prezzo lancio di 9.990 euro (poi dovrebbe assestarsi a 10.990 euro). Il sito di Cfmoto Italia è al momento offline per manutenzione, ma appena agibile potrete visitarlo, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/02/2026