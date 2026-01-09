CFMoto, 2025 da record: superate le 250.000 unità vendute nel mondo

Le prestazioni globali di CFMoto nel settore delle due ruote continuano a impressionare. Dopo un 2024 caratterizato da un notevolissimo +79% di crescita nel 2024, nel 2025 le vendite globali di motociclette CFMoto sono migliorate ulteriormente, con un incremento anno su anno del 10,1%, raggiungendo un nuovo record di oltre 250.000 unità vendute.

La crescita è stata particolarmente marcata sia nei mercati sviluppati sia in quelli ad alto potenziale: Europa +40%, Nord America +48%, America Latina +42,9%, ASEAN +42,9%.

CFMoto, crescita in doppia cifra nel 2025. In foto, il concept della supersportiva V4

Obiettivi 2026

Nel 2026, l’azienda punta a mantenere il trend di crescita attraverso un’ulteriore espansione della gamma e il rafforzamento della brand equity a livello globale. Abbiamo visto a EICMA la nuova 1000 MT-X e con il concept della supersportiva V4 la Casa ha anticipato le proprie ambizioni in termini sia di posizionamento sia di obiettivi, che sono quelli di competere con i marchi globali più affermati.

Le migliori adventure e globetrotter 2026: la CFMOTO 1000MT-X

Pubblicato da Fabio Meloni, 09/01/2026