CFMoto SBK 1000 V4 Concept. Anticipa la supersportiva con la quale la Casa esordirà nel Mondiale

CFMoto SBK 1000 V4 Concept - Tra le novità che la Casa cinese ha svelato a EICMA 2025, quella probabilmente più ammirata - non solo allo stand, ma nel contesto dell'intera Fiera - è stata la supersportiva con motore V4 di 1.000 cc. Si tratta di un prototipo e infatti è particolarmente affascinante. Ha freni pazzeschi, carbonio a profusione, uno scarico racing, gomme slick, niente specchietti, configurazione monoposto. Propone anche l'interessante soluzione tecnica delle appendici aerodinamiche a incidenza variabile, che sarebbe una ''prima'' se portata in produzione. Possibilità che, al momento, appare vagamente improbabile. Come spiegato nel video che abbiamo realizzato dallo stand CFMoto, che trovate in coda all'articolo, questo bellissimo concept dichiara la volontà di CFMoto di partecipare al Campionato Mondiale SBK in un futuro non meglio definito, più che anticipare fedelmente la supersportiva con cui lo farà.

CFMoto SBK V4 1000 Concept, fanaleria full LED e doppio scarico laterale sovrapposto

Di sicuro la carenata che verrà avrà motore V4: questo, la Casa, ce lo ha detto chiaramente. Il resto della moto dovrà fare i conti col prezzo al pubblico, che dovrà necessariamente essere parecchio più basso di quello delle concorrenti già affermate. E che quindi, giocoforza, imporrà una certa sobrietà nella scelta della componentistica e delle soluzioni tecniche. A sentire gli uomini della Casa, avremo chance di vedere la moto sul mercato italiano solo se il prezzo riuscità a essere contenuto entro la soglia di 14.000 euro: una cifra davvero super competitiva, per una supersportiva di 1.000 cc.

CFMoto SBK V4 1000 Concept, ali a incidenza variabile

Pubblicato da Fabio Meloni, 06/11/2025