EICMA 2025: le novità allo stand CFMOTO raccontata da Luca Tantari. Video

CFMOTO arricchisce la gamma enduro con la nuova 1000MT-X 2026, la prima con motore CFMOTO. Parola al brand manager
Dopo il grande successo di 450MT e 800MT-X, CFMOTO presenta a EICMA 2025 un nuovo modello di moto enduro, questa volta di taglia ''maxi'': è la 1000MT-X 2026, la prima a montare un motore prodotto internamente da CFMOTO.
Di questa e di altre novità (tipo la concept SBK 1000 V4) ci parla Luca Tantari, Brand Manager CFMOTO. Guarda la video intervista.
Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025
