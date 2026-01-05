Cfmoto 450MT: nel 2026 guadagna un terminale in titanio Akrapovič!

La piccola Cfmoto 450MT non avrebbe bisogno di offerte – è già tra le 10 moto più vendute in Italia nel 2025, qui i dati del mercato – ma la Casa cinese intende promuovere ulteriormente l'enduro stradale con un'iniziativa speciale: a gennaio il terminale in titanio Akrapovič è incluso nel prezzo.
Cfmoto 450MT: l'offerta a gennaio 2026 e lo scarico in titanio Akrapovič
Prova CFMoto 450MT: posizione di guida azzeccata per l'off-road
Cfmoto ha deciso di omaggiare, a gennaio 2026, chi acquisterà una 450MT: incluso nel prezzo d'acquisto, infatti, ci sarà anche un terminale in titanio Akrapovič. Da Cfmoto fanno sapere che l'offerta riguarda le moto Euro5+ e che è limitata a un lotto di moto: se siete interessati all'enduro stradale per patente A2, dunque, non lasciatevela sfuggire. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Cfmoto, cliccando qui, mentre qui trovate il nostro test della 450MT.