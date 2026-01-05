Cfmoto 450MT: nel 2026 guadagna un terminale in titanio Akrapovič!

La piccola Cfmoto 450MT non avrebbe bisogno di offerte – è già tra le 10 moto più vendute in Italia nel 2025, qui i dati del mercato – ma la Casa cinese intende promuovere ulteriormente l'enduro stradale con un'iniziativa speciale: a gennaio il terminale in titanio Akrapovič è incluso nel prezzo.

Cfmoto 450MT: l'offerta a gennaio 2026 e lo scarico in titanio Akrapovič

Prova CFMoto 450MT: posizione di guida azzeccata per l'off-road

Cfmoto ha deciso di omaggiare, a gennaio 2026, chi acquisterà una 450MT: incluso nel prezzo d'acquisto, infatti, ci sarà anche un terminale in titanio Akrapovič. Da Cfmoto fanno sapere che l'offerta riguarda le moto Euro5+ e che è limitata a un lotto di moto: se siete interessati all'enduro stradale per patente A2, dunque, non lasciatevela sfuggire. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Cfmoto, cliccando qui, mentre qui trovate il nostro test della 450MT.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 07/01/2026