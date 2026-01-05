Promozioni moto

Cfmoto 450MT: nel 2026 guadagna un terminale in titanio Akrapovič!

Avatar di Michele Perrino, il 07/01/26

5 ore fa - Cfmoto 450MT inizia il 2026 in offerta: col terminale in titanio Akrapovič

Offerta per Cfmoto 450MT che, da gennaio 2026, è in promozione: incluso nel prezzo il terminale in titanio Akrapovič

La piccola Cfmoto 450MT non avrebbe bisogno di offerte – è già tra le 10 moto più vendute in Italia nel 2025, qui i dati del mercato – ma la Casa cinese intende promuovere ulteriormente l'enduro stradale con un'iniziativa speciale: a gennaio il terminale in titanio Akrapovič è incluso nel prezzo.

Cfmoto 450MT: l'offerta a gennaio 2026 e lo scarico in titanio Akrapovič

Prova CFMoto 450MT: posizione di guida azzeccata per l'off-road

Cfmoto ha deciso di omaggiare, a gennaio 2026, chi acquisterà una 450MT: incluso nel prezzo d'acquisto, infatti, ci sarà anche un terminale in titanio Akrapovič. Da Cfmoto fanno sapere che l'offerta riguarda le moto Euro5+ e che è limitata a un lotto di moto: se siete interessati all'enduro stradale per patente A2, dunque, non lasciatevela sfuggire. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Cfmoto, cliccando qui, mentre qui trovate il nostro test della 450MT.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/01/2026
