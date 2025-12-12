Cfmoto 675NK GP: esercizio di stile o è in arrivo una naked super?

Dopo 675NK – che vi abbiamo raccontato ''in famiglia'' con la 125NK – Cfmoto ha sfornato la 675NK GP, versione corsaiola della naked media. Scopriamo meglio la nuda di ispirazione racing.

Cfmoto 675NK GP: le novità della super naked media

La 675NK GP prende ispirazione, con la livrea in nero, azzurro e fucsia, dai prototipi Cfmoto che corrono in Moto2 e Moto3. Contrariamente alle classiche moto ''replica'', dove bastano un paio di adesivi per imitare il look di quelle da corsa, questa 675NK GP passa dal chirurgo e cambia... gli attributi. Arrivano infatti uno scarico Akrapovič, forcella, monoammortizzatore con registro remoto del precarico e ammortizzatore di sterzo Öhlins, nonché pinze freno Brembo GP4, dotazione degna della migliore delle supersportive top di gamma. La pompa Brembo, i convogliatori in carbonio sui dischi freno, il gas rapido Domino e le Pirelli Diablo Supercorsa fanno il resto, così come il cerchio posteriore di tipo lenticolare.

Cfmoto 675NK GP: esercizio di stile o futuro modello in gamma?

CFMoto SBK V4 1000 Concept

La 675NK GP è una naked media ben sopra gli standard della categoria: Cfmoto ha intenzione di vendere davvero una versione GP della sua naked a 3 cilindri? La Casa cinese non è nuova a questo genere di colpi di scena, tra la superbike V4 SR-RR, la 800MT Sport R o la SR-C21 che lasciò stupefatti tutti a EICMA 2021, ma allora si trattò di concept e sono rimasti tali (almeno per ora). Insomma, 675NK GP ha tanto l'aria di essere una celebrazione dei successi nelle corse, ma non una moto da aggiungere alla propria gamma. Tra un ''esperimento'' e l'altro, Cfmoto esprime il suo potenziale e raccoglie successi nei GP: chissà che prima o poi non ci sorprenda con una vera moto da corsa.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/12/2025