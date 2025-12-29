CFMOTO 800MT 2026: arrivano le sospensioni semi-attive

Le luci della ribalta a EICMA erano tutte per il concept di sportiva con motore V4 e per la sorella maggiore 1000MT-X, ma sullo stand di CFMOTO - onestamente un po' nascosta - c'era esposta anche lei: la 800MT ES, dove ES sta per Electronic Suspensions. Nel 2026 la globetrotter di successo - 22° posto nella classifica di immatricolazioni - sarà probabilmente proposta anche in questa variante ultra tecnologica. Scopriamo insieme cosa comprende.

Tecnologia e Ciclistica

Questa versione arricchisce l'offerta delle medie cilindrate del marchio, ereditando le basi del modello Touring ma introducendo un upgrade tecnico fondamentale: le sospensioni KYB a regolazione elettronica. Il nuovo sistema di smorzamento attivo è stato progettato per adattarsi istantaneamente alle condizioni del manto stradale, al carico della moto e alle preferenze del pilota. La configurazione prevede forcella a steli rovesciati con un'escursione di 160 mm e un monoammortizzatore posteriore da 150 mm. La sicurezza è garantita dal pacchetto Bosch Stability Control, per lil controllo della trazione e del sistema anti bloccaggio degli pneumatici, oltre a quattro diverse mappature del motore.

Motore e Prestazioni

CFMoto 800MT Explore, una delle versioni disponibili a listino

Sotto le carene, la 800MT ES conferma l'affidabile bicilindrico parallelo da 799 cc raffreddato a liquido. I dati dichiarati parlano di una potenza di 89,8 CV a 9.250 giri/min e una coppia massima di 75 Nm a 8.000 giri/min.

Per quanto riguarda l'impianto frenante, CFMoto si affida nuovamente a J.Juan: doppio disco da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini davanti e disco singolo da 260 mm con pinza flottante al posteriore.

Dotazione e Design

Nulla da segnalare per quanto riguarda il desing, allineato a quello dei modelli già presenti in gamma, così come per la dotazione tecnologica, che prevede un moderno display TFT da 8 pollici, dotato di connettività e l'illuminazione integralmente a LED. La moto, che ferma l'ago della bilancia a 231 kg in ordine di marcia, dispone di un serbatoio da 19 litri ed è disponibile nelle colorazioni Neptune Blue e Nebula White. Al momento non sono ancora stati comunicati data d'arrivo e prezzo, ma non appena verrano svelati vi terremo aggiornati.

