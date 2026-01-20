CFMOTO 800MT-X: giù il prezzo per il 2026, ringraziate l'arrivo della 1000

Com'è il rapporto con vostro fratello/sorella maggiore? Quello tra la 800MT-X e 1000MT-X immagino sia fantastico, dato che con il suo arrivo imminente sul mercato CFMOTO ha deciso di riposizionare sul mercato la prima abbassandone il prezzo, anche per cercare di tenere botta con quelli aggressivi di Voge Valico 800 Rally e di Zontes 703F.

Tutto uguale, la base tecnica era già valida e provata (alla HAT)

CFMOTO 800MT-X: tra derapate e vigneti

Per il 2026 non cambierà tecnicamente la adventure media del brand cinese, confermando in tutto e per tutto la ricetta che ha ben impressionato me e Fabio durante la nostra esperienza alla HAT Pavia-Sanremo 2025, qui vi lascio il link alla prova video per tutte le impressioni di guida. La base tecnica prevede un motore bicilindrico da 799 cc di cilindrata, per 91 CV di potenza massima e 87 Nm di picco di coppia, cambio a 6 marce supportato dal quick shift bidirezionale e frizione antisaltellamento.

La ciclistica prevede un telaio a traliccio in tubi d'acciaio, forcellone in alluminio, cerchi a raggi tubeless da 21 e 18 pollici e sospensioni Yu'an completamente regolabili. Proprio l'escursione differenzia i due modelli: uno con escursione delle sospensioni di 190 mm per entrambe le ruote, sella a 830 mm da terra e 200 mm di distanza minima tra suolo e motore, l'altra con escursione delle sospensioni di 230 mm per entrambe le ruote, sella a 870 mm da terra e 240 mm di distanza minima tra suolo e motore. Il serbatoio da 22,5 litri è uguale su entrambe.

Buono il comparto tecnologico, con ABS disinseribile, controllo di trazione, riding mode e strumento TFT dotato di connettività.

CFMOTO 800MT-X: il prezzo per il 2026

Come dicevo in apertura, per lasciare un po' di spazio alla sorella 1000MT-X (proposta a 9.990 euro) e contenere l'offensiva di altri brand cinesi, la 800MT-X 2026 verrà proposta a 8.990 euro franco concessionario, con un ribasso rispetto al 2025 di 500 euro.

